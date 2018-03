Von Benjamin Miltner

Bammental. Wenn sich ein Mobiltelefon verselbstständigt, können die blödesten Dinge passieren. Dann kommen Geheimnisse zum Vorschein, werden peinliche Situationen geschaffen - und wenn es ganz dick kommt, wird dadurch sogar ein Polizeieinsatz ausgelöst. So geschehen in der vergangenen Woche in der Elsenztalschule. Weil sich sein Mobiltelefon verselbstständigte, hatte ein enttäuschter Vater eines abgelehnten Kindes im Bammentaler Schulzentrum Aufsehen erregt. So viel Aufsehen, dass das kuriose Geschehen auch bei der abendlichen Sitzung des Gemeinderats zur Sprache kam.

Der eigentliche Vorfall hatte sich bereits am Mittwochnachmittag abgespielt. Gegen 16.20 Uhr hatte ein Mann am ersten Anmeldetag für die fünfte Klasse der Gemeinschaftsschule sein Kind für das kommende Schuljahr einschreiben wollen. Obwohl eigentlich bereits um 16 Uhr Anmeldeschluss gewesen war, nahm sich das Sekretariat der Schule seinem Anliegen an, konnte ihm aber keine positive Nachricht geben.

Auf dem Heimweg ließ der Bammentaler mit Migrationshintergrund seinem Zorn über die nicht geglückte Anmeldung verbal freien Lauf: Er schimpfte lauthals auf Deutsch und Türkisch. Nur hatte sein Mobiltelefon ohne sein aktives Zutun eine Wahlwiederholung ausgelöst. Da der Mann wegen seiner Verspätung zuvor versucht hatte, das Sekretariat der Schule telefonisch zu erreichen, landete seine mitunter unflätige Nachricht, die eigentlich für keinen Adressaten bestimmt war, ausgerechnet auf dem Anrufbeantworter der Elsenztalschule.

Erst am Donnerstag wurde die Botschaft dann im Sekretariat der Schule abgehört. Neben viel Türkisch hatten die Schulmitarbeiter dabei nach Angaben von Bürgermeister Holger Karl den Satz "Ich mache euch alle kalt" gehört. Diesen Ausspruch empfanden die Schulmitarbeiter als Bedrohung, griffen nun ihrerseits zum Hörer - und alarmierten die Polizei.

Zwei Streifenwagen statteten daraufhin erst der Schule, dann dem unwissenden "Drohanrufer" einen Besuch ab. "Es hat sich schnell geklärt, dass zu keiner Zeit eine Bedrohung vorlag", erklärte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Nachfrage.

"Der Mann hatte seinem Unmut Luft gemacht und dabei nicht bemerkt, dass sich sein Handy in der Hosentasche verselbstständigt hatte", erklärte Holger Karl. Der Bürgermeister betonte, dass sich der Mann nach dem Besuch der Polizei sofort bei der Schule entschuldigte. Per Telefon versteht sich - nur diesmal mit voller Absicht.