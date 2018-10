Von Benjamin Miltner

Bammental. In welchen Dimensionen will die Gemeinde ihre Kindertagesstätte im Sportzentrum bauen? Und wer soll als Partner für die Betreuung zuständig sein? Diese beiden Fragen galt es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zu klären. Die Antworten lauten: Die SRH steigt nun auch in Bammental als Partner ein. Und es wird für zunächst sechs Gruppen gebaut - mit der Option der Erweiterung auf acht oder gar zehn Gruppen.

Damit ist der nächste Schritt gemacht in Richtung der so heiß ersehnten Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des heutigen FC-Clubhauses. Nachdem in der vorangegangen Sitzung die baurechtlichen Grundlagen geschaffen worden waren, zurrte der Gemeinderat jetzt auch die Größe der Einrichtung und die Zusammenarbeit mit der SRH fest. "Es ist ein gutes und klares Signal, dass wir dies einstimmig beschlossen haben", freute sich Bürgermeister Holger Karl. Vor dem einseitigen Votum wurde - zum wiederholten Mal - darüber debattiert, wie hoch der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Elsenztalgemeinde zu beziffern ist. Um den neuen Betreiber drehte sich die Diskussion dagegen kaum.

Dabei war zumindest der Öffentlichkeit zuvor nicht bekannt, dass die SRH die geplante Einrichtung in der Schwimmbadstraße betreiben soll. Und ebenso wenig, dass dort künftig sowohl U3- als auch Ü3-Gruppen betreut werden - war doch von Gemeindeseite bisher stets von einer Kindertagesstätte für Jungen und Mädchen unter drei Jahren die Rede. Neu ist auch, dass es sich bei den Kindergartengruppen um ein inklusives Konzept handelt. Bedeutet: Hier werden pro Gruppe immer fünf behinderte und zehn nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut.

"Inklusion ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Bisher haben wir sie in Schulen vorangetrieben, jetzt wollen wir dies auch bei Kleinkindern tun", betonte Thomas Bohnert. Der Leiter der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd sprach von "tollen Voraussetzungen, was das Gelände, aber auch das Denken im Gemeinderat angeht". Und auch die Nähe zu Neckargemünd verspreche viel Gutes für die zukünftige Zusammenarbeit.

Ja nicht zu klein oder zu konservativ planen, sondern lieber großzügig gestalten - darüber waren sich Albrecht Schütte (CDU/BV), Rüdiger Heigl (SPD), Anette Rehfuss (Grüne), Elisabeth Hanne (UWB) und Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) einig. Aus allen Wortmeldungen ging hervor, dass mittelfristig sechs Gruppen nicht ausreichen und eine Erweiterung ermöglicht werden muss. "Wir haben die Anregung zur Flexibilität für die Planung mitgenommen und das schon immer so gesehen", meinte Holger Karl.

Auf RNZ-Nachfrage präzisierte der Rathauschef, dass eine Einrichtung für acht bis zehn Gruppen in Auftrag gegeben wird. Das Projekt werde dabei in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt - für den ersten Abschnitt sind sechs Gruppen angedacht: drei Gruppen à zehn Kindern unter drei Jahren und drei Gruppen à 15 Kindern über drei Jahren. Karl betonte aber auch, dass jede neue Gruppe mit der Zahl der zu erwartenden Geburten und Kinder in Bammental zu begründen sei.

Wie geht es nun weiter? "Baubeginn der Einrichtung ist erst dann, wenn der FC Bammental sein neues Zuhause hat", so Karl. Der Spielbetrieb solle ungehindert über die Bühne gebracht werden. Bedeutet: Zuerst wird das FC-Clubhaus abgerissen, dann wenige Meter weiter südlich neu gebaut - und erst dann rollen auch für die Kindertageseinrichtung die Bagger. "Wir werden diese Zeit so gut es geht nutzen und noch unsere restlichen Hausaufgaben machen", sagte der Bürgermeister.