Von Jennifer Leibnitz

Bammental. Der Bau des neuen Schulgebäudes mit naturwissenschaftlichem Fachtrakt, Atrium, neuen Klassenzimmern und einem lichtdurchfluteten Studierzimmer am Kurpfalz-Internat geht in die entscheidende Phase. "Alles läuft nach Plan", sagt Mario Lehmann, Geschäftsführer des Kurpfalz Internats und blickt dabei gespannt auf die einschwenkenden Baumodule. Am gestrigen Mittwochabend konnte der Träger des Kurpfalz-Internats bereits den ersten neuen Raum betreten. In dem neuen Studierzimmer werden die Schüler bereits Ende 2018 ihre Hausaufgaben machen und Klassenarbeiten und Klausuren schreiben.

Gemeinsam mit der Firma Kleusberg mit Hauptsitz in Wissen im nördlichen Rheinland-Pfalz realisiert das Kurpfalz-Internat den Schulhausneubau, der eine sinnvolle Ergänzung zu den Bestandsgebäuden bilden wird. Insgesamt umfasst das neue Gebäude 2000 Quadratmeter. Aufgebaut wird das neue Schulhaus vorrangig in den Ferien, um den Schulbetrieb und den Unterricht nicht zu beinträchtigen. Nach dem Anfertigen der Bodenplatte und dem Bau des Treppenhauses in den Oster- und Pfingstferien werden jetzt in den Sommerferien die Wände und das Dach des Neubaus gestellt. Während die Schüler sowie das pädagogische Team im Urlaub sind, entsteht innerhalb von zwei Wochen das neue Schulhaus.

Seit dem gestrigen Mittwoch pendeln die Schwertransporter mit den entsprechenden Bauteilen zwischen dem Modul-Parkplatz und dem Internatsgelände in Bammental hin und her. "Wir schaffen zehn Module am Tag", beschreibt der Bauleiter der Firma Kleusberg, Wolfgang Sebastian, den Ablauf. "Die Transporter bringen die Teile auf das Gelände und mit Hilfe eines Krans werden sie an die entsprechende Stelle gesetzt und verankert." Alles in allem handelt es sich um 60 Module.

Im Dezember 2018 soll das neue Schulhaus fertiggestellt sein. Der Innenausbau beginnt Anfang September. Davon werden die 160 Schüler nichts merken. Am Kurpfalz-Internat freuen sich alle auf die Übergabe des Gebäudes vor Weihnachten. "Tradition trifft Moderne" ist das Motiv des Neubaus. Modern wird es auf jeden Fall: Alle Klassenzimmer und Fachräume werden mit der neuesten Beamer- und Smartboardtechnik ausgestattet - helle Farben, viele Fenster und genügend Platz für spannenden Unterricht inklusive.

"Unsere Klassen haben nie mehr als zehn Schüler. Wir möchten uns intensiv um jeden Einzelnen kümmern", beschreibt Mario Lehmann einen wichtigen Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts des Kurpfalz-Internats. Damit setzt er die Tradition seiner Großmutter fort, die das Internat 1961 gegründet hat.