Bammental/Mauer/Schönau. (bmi) Technische Defekte einer Produktionsmaschine und einer Brandmeldeanlage, ein Gasaustritt in einem Wohnhaus und eine brennende Scheune, die gar keine Scheune war: Die Feuerwehren der Region wurden in den vergangenen Tagen ganz schön auf Trab gehalten. Die Einsätze im Einzelnen:

Bammental: Um kurz vor 21 Uhr rückten am Dienstagabend 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr in die Industriestraße zur Firma Mauser Werke GmbH aus. In der Produktionshalle des Verpackungsherstellers hatte eine Maschine einen technischen Defekt. Die Ursache: Ein Hydraulikschlauch einer Maschine war geplatzt, daraufhin Öl auf die heiße Anlage getropft. Es kam zur Verdampfung und starken Rauchentwicklung. Die Wehr räumte die Halle, erkundete unter Atemschutz die Lage und belüftete im Anschluss den Raum. Vier Mitarbeiter wurden dem Rettungsdienst vorgestellt, da sie Rauch eingeatmet hatten. Am Mittwochmorgen um 8.45 Uhr schlug die Brandmeldeanlage erneut an - diesmal aber Fehlalarm. "Die Meldeanlage hatte wohl selbst einen technischen Defekt", erklärte Gruppenführer Tim Beck auf RNZ-Nachfrage. Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr folgte dann der nächste Fehlalarm.

Mauer: Einsatzort war hier am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr ein Wohnhaus in der Weinbergstraße. Dort hatte eine Bewohnerin in ihrem Keller starken Gasgeruch wahrgenommen. "Wie wenn man direkt neben einem großen Gasgrill steht", bestätigte auch Feuerwehr-Kommandant Tobias Braun. Zusammen mit seinen zwölf Kollegen wurde Gaszuleitung mit Flüssiggas im Haus und im Erdtank abgesperrt und die Wehr aus Leimen alarmiert. Diese stellte mit der Messtechnik ihres Gerätewagens ein Leck in der Gastherme, aber keine explosionsfähige Atmosphäre fest. Nach einer Belüftung konnte das Haus wieder den Bewohnern übergeben werden.

Schönau-Altneudorf: Zu einer brennenden Scheune nach Altneudorf wurde die Wehr alarmiert - ohne Angabe einer Adresse. Nach der Anfahrt auf Sicht konnte vor Ort schnell Entwarnung gegeben werden: Nicht eine Scheune stand in Feuer, sondern Unrat brannte.