Bammental. (cm) Vor mehreren Hundert Zuschauern präsentierten sich am Montagabend in der Elsenzhalle die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag, 4. März. Amtsinhaber Holger Karl (CDU) und Anke Buscholl (parteilos) stellten in ihren Reden sich und ihre Pläne für die kommenden acht Jahren vor: