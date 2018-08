Bammental. (pol/mare) Hund beißt Postbote - das ist am Dienstagmittag am Tobiasbuckel in Bammental geschehen, wie die Polizei berichtet.

Der 18-Jährige wollte um 12 Uhr ein Brief bei der ansässigen Schule zustellen. Wenige Meter vor dem umzäunten Gebäude kam ihm ein Hund entgegen, der durch das unverschlossene Zauntor auf die Straße rannte. Das Tier sprang den Postboten an und biss ihm in Oberarm.

Auch danach griff das Tier weiter an, der 18-Jährige konnte dies jedoch abwehren und ging zu seinem Auto zurück. Er fuhr zum Arzt und erstattete danach Anzeige gegen den Hundehalter beim Polizeirevier Neckargemünd.