Die Stützpfeiler stehen bereits, morgen kommt die Brücke. Eingehoben wird aber erst am 6. Juli, eingeweiht am 13. Juli. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Bammental und der Überweg für Fußgänger und Fahrradfahrer an der Friedensbrücke - das ist eine schier unendliche Geschichte. Immer, wenn eine Lösung nahte, kam von irgendwo doch noch ein Einwand. Am morgigen Mittwoch ist es aber so weit: Gegen 6 Uhr wird ein Schwerlasttransport mit der Holzbrücke - passenderweise aus Osnabrück - in Bammental erwartet. Die Brücke ist gut 28 Meter lang, 3,50 Meter breit und noch ohne Dach. Dieses wird dann vor Ort und binnen einer Woche befestigt.

Bereits am heutigen Dienstag wird der Kran positioniert, der die Brücke vom Tieflader abhebt und für die Montage des Daches zwischenlagert. Daher wird die L 600 an der Friedensbrücke bereits ab dem heutigen Dienstag ab 16 Uhr bis zum morgigen Mittwoch, voraussichtlich 14 Uhr, komplett gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Bahnhofstraße umgeleitet. Das teilte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mit, das für die Straße und auch für die Fahrradbrücke zuständig ist.

Die gleiche Sperrung und Umleitung der Wiesenbacher Landstraße ist für das Einheben der Brücke am Donnerstag, 5. Juli, geplant, wie jüngst im Gemeinderat bekannt wurde. Und für Freitag, 13. Juli, ist die Eröffnung der neuen Verbindung über die Elsenz vorgesehen. Dann soll das Bauwerk ab 11 Uhr mit einem Festakt und in Anwesenheit des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann und der Regierungspräsidentin Nicolette Kressl offiziell eröffnet werden, wie die RNZ vom Landesverkehrsministerium erfuhr.

Oder stimmt das alles nicht? Leise Zweifel bestehen noch. Denn das RP wollte auf RNZ-Nachfrage weder den Termin für das Fertigstellen der Brücke noch für den Festakt bestätigen. Zunächst gelte es, die finalen Arbeiten an der Brücke abzuwarten, hieß es aus der Presseabteilung in Karlsruhe. Erst dann könne ein genauer Termin für die Einweihung bekannt gegeben werden.

Einen Termin bekannt gegeben - genau das hatte Bammentals Bürgermeister Holger Karl bereits im Februar getan. "In der Woche vom 14. bis 20. Mai wird die Fahrradbrücke über die Elsenz eingehoben", verkündete der Rathauschef einst vor vollem Haus in der Mensa im Schulzentrum. Er tat dies anlässlich einer Einwohnerversammlung zur Sanierung der Reilsheimer Straße (K 4160) - und voller Stolz. Schließlich fände damit ein Dauer-Zankthema endlich ein Ende.

Nur blieb es bisher beim Konjunktiv. Die Vorarbeiten waren zwar pünktlich bis Mitte Mai geleistet, die Stützpfeiler stehen seither - aber die Brücke selbst fehlt bis heute noch. Das RP wollte den Mai-Termin auf mehrmalige Nachfrage der RNZ nicht bestätigen. Stets wurde auf das voraussichtliche Ende der Bauarbeiten am 6. Juli verwiesen. Erst kürzlich wurde der Termin für das Anliefern der Brücke am morgigen Mittwoch kommuniziert.

Seit Jahrzehnten wünschen sich die Bürger in der Elsenztalgemeinde an der Friedensbrücke eine sichere Übergangsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer. Schließlich ist es auf der Brücke schon Herausforderung genug, wenn sich zwei Autos entgegenkommen. Daher war bereits in den 80er Jahren - und zuletzt auch wieder 2016 - eine Einbahnstraßenlösung diskutiert worden. Die Idee dahinter: Über die Friedensbrücke geht es nur noch raus aus Bammental - und für den Verkehr ortseinwärts wird daneben eine neue Brücke gebaut. Auch aus Kostengründen wurde der Vorschlag aber verworfen und seit dem Jahr 2011 "eine kleine Lösung" in Form einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer verfolgt.

Und sieben Jahre später wird diese Brücke nun morgen in Bammental ankommen.