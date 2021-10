Von Benjamin Miltner

Bammental. Juchtenkäfer beim Bau von "Stuttgart 21", Feldhamster bei der SAP Arena in Mannheim oder Körnerbock-Käfer in Kleingemünd: Es sind immer wieder Tiere, die Bauprojekte verzögern, verteuern oder verkleinern und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes im Wege stehen. Oder fliegen, wie es nun in Bammental der Fall ist. So sorgt der "Große Feuerfalter" im Gewerbegebiet am Ende der Industriestraße in Richtung Mauer dafür, dass die anvisierte Erweiterung von Profitec, einem Bammentaler Hersteller von Espressomaschinen und -zubehör, um 20 Prozent kleiner ausfällt als gewünscht. Neben dem streng geschützten Schmetterling wurden auch Vorkommen von Eidechsen festgestellt, die umgesiedelt werden müssen.

All diese Themen verbargen sich hinter dem Tagesordnungspunkt "Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften ,Reckartwiesen’", bei dem für die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung die Abwägung über die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange anstand. Das Verfahren wurde von Profitec angeschoben, weil die Firma unmittelbar südlich angrenzend an die vorhandene Halle bauen möchte. "Das widerspricht den Festsetzungen im aktuell gültigen Bauplan", wie Ulrich Villinger vom zuständigen Planungsbüro Piske im Rat betonte. Die zusätzliche Lagerhalle ist mit einer Tiefe von 22 Metern, einer Höhe von elf Metern und einer Breite von 30 statt ursprünglich 37,35 Metern geplant.

Die Firma Profitec will in der Industriestraße eine neue Lagerhalle bauen. Foto: Alex

Statt 830 sieht der Neubau nun also nur noch eine Grundfläche von 660 Quadratmetern vor. Eine Folge des artenschutzrechtlichen Gutachtens, das Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse, des Großen Feuerfalters sowie einmalig auch einer Mauereidechse nachgewiesen hat. "Zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Feuerfalters müssen bauliche Eingriffe in den Hangbereich vermieden werden", heißt es in dem Gutachten. Eingriffe in die Vegetation oder den Boden seien dort ebenso unzulässig wie etwa das Lagern von Materialien.

"Die betroffenen Zauneidechsen müssen eingefangen und auf eine etwa 200 Meter entfernte Fläche umgesiedelt werden", erklärte Villinger den Bürgervertretern. Innerhalb der 3600 Quadratmeter großen Fläche der Gemeinde sind "mindestens drei Eidechsenhabitate mit Eiablageplätzen, Sonn- und Versteckmöglichkeiten sowie Überwinterungshabitaten anzulegen".

Die Kosten für die Maßnahme hat Profitec als Vorhabenträger zu übernehmen, wie Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch auf Nachfrage von Rüdiger Heigl (SPD) erklärte. Und auch die deutliche Verkleinerung des geplanten Gebäudes stelle für den Hersteller hochwertiger Espresso-Siebträgermaschinen kein Problem dar, da er auch unabhängig von der Abwägung derartige Planspiele hatte: "Das Unternehmen hätte erheblich in den Hang eingreifen und dafür richtig Geld in die Hand nehmen müssen", betonte Villinger.

Neben dem Natur- spielte indes auch der Hochwasserschutz eine Rolle: Um die Funktion des dortigen Schutzwalls nicht zu beeinträchtigen, sind dort Abtragungen unter das Niveau der Industriestraße unzulässig. Und auch das zweite Bammentaler Dauerthema durfte nicht fehlen: der Verkehr. So ist im Bebauungsplan eigentlich am südlichen Ende der Industriestraße eine für Lkw geeignete Wendemöglichkeit vorgesehen – aber nicht vorhanden. Villinger nannte dies "keine gute Situation", die durch die Planänderung auch nicht erleichtert werde und davon unabhängig "nur mit erheblicher Inanspruchnahme bereits baulich genutzter Grundstücksflächen möglich" sei.

"Wäre auch nach dem jetzt geplanten Anbau ein Anschluss der Industriestraße an die Bundesstraße B45 möglich?", wollte Albrecht Schütte (CDU/BV) wissen. "Wir engen uns dadurch nicht ein und hätten weiterhin die Möglichkeit, die Straße dort weiterzuführen", betonte Busch. Auch die Ausweitung der teils bereits vorhanden Radstreifen in der Industriestraße sei möglich, wie der Bauamtsleiter auf Nachfrage von Anette Rehfuß (Grüne) bemerkte. Dies wurde bisher aus Rücksicht vor den Anwohnern wegen dann wegfallender Parkmöglichkeiten nicht gemacht und habe mit dem Bauplan nichts zu tun.