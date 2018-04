Bammental. (bmi) Die jüngste Sitzung des Gemeinderats nutzte die Verwaltung, um über die aktuelle Situation der Flüchtlinge in der Elsenztalgemeinde zu informieren. "Es geht das Gerücht um, dass die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in der Kriegsmühle geschlossen wird", leitete Manuel Müller vom Ordnungs- und Sozialamt seinen kurzen Vortrag ein. "Dem ist aber nicht so, sie wird weiterhin genutzt", so Müller. Aktuell leben 58 Asylbewerber in der Kriegsmühle.

Zusätzlich sind in Bammental in den sogenannten Anschlussunterkünften aktuell 74 Flüchtlinge untergebracht, 36 davon sind im vergangenen Jahr dazugekommen. Ein Teil von ihnen kam direkt aus der Kriegsmühle, aber auch Familien aus anderen Regionen sind Bammental zugewiesen worden. Laut Müller waren durch den Verteilschlüssel vom Land eigentlich 48 neue Flüchtlinge für die Bammentaler Anschlussunterkünfte vorgesehen. "Der Zustrom war dann aber nicht so hoch wie gedacht und die Quote wurde herabgesetzt", erklärte Müller.

Für 2018 liegt der Sollwert für Bammental bei 18 Flüchtlingen. "Wir haben bereits 15 davon aufgenommen", berichtete Müller. Er betonte: "Es gab bislang keine nennenswerten Probleme - wie immer eigentlich." Dies sei zum einen darauf zurückzuführen, dass die Flüchtlinge auf verschiedene Wohnobjekte verteilt werden und sich so einfacher und zügiger integrieren können.

Zum anderen lobte Müller die weiterhin "herausragende Arbeit" der Bammentaler Flüchtlingshilfe. Diese bekommt nun auch professionelle Hilfe: Seit diesem Monat ist der beim Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd angestellte Integrationsmanager Rainer Metzger jeden Mittwoch im Bammentaler Bürgerbüro vor Ort und ansprechbar.