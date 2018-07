Von Benjamin Miltner

Bammental. Sie muss gerade so einiges mitmachen: Die Elsenzbrücke muss zurzeit deutlich mehr Autos als gewöhnlich aushalten. Der Grund? Durch die Sanierung der Bammentaler Ortsdurchfahrt K 4160 verlagert sich der Durchgangsverkehr auf die Hauptstraße - und eben über die Elsenzbrücke. Bald wird sie selbst zur Baustelle: Ab Sommer 2019 soll das Bauwerk über mehrere Monate hinweg saniert werden. Das gab Holger Karl bei der Gemeinderatssitzung bekannt.

"Wir haben immer einen Blick auf unsere Brücken, die werden regelmäßig geprüft", erklärte der Bürgermeister auf RNZ-Nachfrage. Das Ergebnis bei der Elsenzbrücke lautete: "Sie ist in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig." Der Zahn der Zeit nagt, unter anderem am Geländer, am Straßenbelag und an den Gehwegen. Deswegen hatte sich die Gemeinde für das Brücken-Sanierungsprogramm des Bundes beworben. "Jetzt haben wir die frohe Kunde erhalten: Wir sind in die Förderung aufgenommen worden", verkündete Karl im Sitzungssaal des Rathauses.

Für die Arbeiten ist ein Investitionsvolumen von 330.000 Euro angedacht. Ein Großteil davon ist förderungsfähig und wird zur Hälfte vom Staat übernommen, sodass die Gemeinde mit einem Zuschuss von rund 140.000 Euro rechnen kann. "Das hilft uns natürlich sehr weiter", so Holger Karl.

Durch die Zusage der Fördergelder geht es nun in die detaillierte Entwurfsplanung, die das Ingenieurbüro Wolf aus Wiesloch übernimmt. Im Anschluss werden die Arbeiten ausgeschrieben und im Gemeinderat vergeben. Was alles zu tun ist? Das erklärt Bauamtsleiter Oliver Busch im Gespräch der RNZ: "Die Fahrbahn wird erneuert, die Randkappen werden an den Gehwegen saniert, Straßenabflüsse neu eingebaut und auch ein neues Geländer errichtet." Die Brücke wurde im Jahr 1960 errichtet und 2005 letztmals saniert. Vor 13 Jahren wurden bereits Risse an den Gehwegen ausgebessert sowie die metallenen Rolllager der Brücke entrostet.

Los gehen sollen die Arbeiten im kommenden Jahr - allerdings erst, wenn die Baumaßnahme in der Industriestraße und Reilsheimer Straße fertig ist. "Das wird in etwa einem Jahr soweit sein", so Busch. Das heißt mit anderen Worten: Kaum ist die eine Großbaustelle vorbei, werden sich die Bammentaler an das nächste Sanierungsprojekt in ihrem Ort gewöhnen müssen.

Über mehrere Monate wird die Hauptstraße an der Elsenzbrücke dann gesperrt - aber jeweils nur halbseitig. "Die Brücke ist in unserem Ort ein wichtiges Nadelöhr, die können wir nicht komplett zumachen", betont Oliver Busch. Und er macht Hoffnung: "Vor Ende des Jahres 2019 soll alles fertig sein." Schluss mit Baustellen wird wohl auch dann nicht sein. Mit der Friedensbrücke soll die nächste Bammentaler Querung bald erneuert werden.