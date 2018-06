Bammental. (bmi) Die gute Nachricht zuerst: Die Holzbrücke ist da! Seit Mittwochmittag um 14.30 Uhr steht die gut 28 Meter lange Konstruktion "aufgebockt" auf Stelzen an der Wiesenbacher Straße. Dort wird das Dach der neuen Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer montiert, ehe diese am Donnerstag, 5. Juli, über die Elsenz eingehängt wird.

In der Elsenztalgemeinde angekommen ist die Brücke mit einem 40-Meter-Tieflader bereits um 3 Uhr morgens. Dazwischen geschah Abenteuerliches: Die Eskorte schickte den Schwerlasttransport zunächst in die Wiesenbacher Landstraße statt in die Wiesenbacher Straße. Die künftige Fahrradbrücke stand also auf der falschen Seite der schon bestehenden Friedensbrücke.

Weil diese für Laster nicht befahrbar ist, musste der rückwärts zurück bis zur Bundesstraße 45 und über die Bahnhofstraße zum Ziel. Um 8.30 Uhr war die für den Schwertransport nötige Polizeibegleitung geregelt - da musste der Fahrer aber seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit einhalten. Um 12.30 Uhr ging es dann los, um 13.30 Uhr war der eigentliche Abladeort erreicht und um 14.30 Uhr stand die Brücke auf Stelzen.

Nach 16 Uhr wurde dann auch die Sperrung auf der Landesstraße L600 an der Friedensbrücke aufgehoben. Ende gut, alles gut.