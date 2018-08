Von Benjamin Miltner

Bammental. An einem Abend voller Komplimente und warmer Worte stach ein Satz heraus: "Wenn menschliche Größe und körperliche Länge zusammen kommen, dann ist es Arne Müller." Dem Ausspruch von Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Müller (CDU/BV) über seinen Namensvetter mochte keiner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats widersprechen. 14 Jahre Kommunalpolitik hatten an diesem Abend für Arne Müller (CDU/BV) ein Ende gefunden - oder wie Holger Karl sagte: "Wir müssen einen Gemeinderat verabschieden, wie es nur wenige gibt."

Cordula Dörfer rückt für Arne Müller in den Gemeinderat Bammental. (bmi) Wenn einer scheidet, dann rückt ein anderer nach: Nach diesem Prinzip nimmt Cordula Dörfer nach dem Abgang von Arne Müller den frei gewordenen Platz der CDU/BV-Fraktion ein. Sie hatte bei den vergangenen Wahlen im Jahr 2014 mit 800 Stimmen den Einzug ins Gremium knapp verpasst. Nun sahen die Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung keinerlei Hinderungsgründe. Dörfer ist bereit das Ehrenamt auszufüllen und wurde also verpflichtet. "Endlich gibt es bei Euch in der Fraktion auch eine Frau", kommentierte Peter Dunkl (Grüne) neckisch in Richtung CDU/BV. "Hurra, es ist ein Mädchen", kommentierte Holger Karl nicht weniger launisch. Der Bürgermeister stellte für den Gemeinderat eine Frauenquote von einem Drittel fest und meinte: "Da ist noch Potenzial nach oben da." Mit dem Wechsel von Müller auf Dörfer galt es auch, die Ausschüsse neu zu besetzen. Auch hier nimmt Dörfer bis auf zwei Ausnahmen den verwaisten Platz ein, lediglich im Verwaltungsausschuss und im KWG-Aufsichtsrat folgt Albrecht Schütte auf Arne Müller. Dafür ist Dörfer künftig statt Schütte präsent, wenn es um die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd geht. Schütte ist ab sofort auch CDU/BV-Fraktionssprecher. Arne Müller ließ es sich nicht nehmen, Nachfolgerin Cordula Dörfer Folgendes mit auf den Weg zu geben: "Es ist etwas Wunderbares, für dieses Dorf da zu sein."

Am liebsten hätte der Bammentaler Bürgermeister wohl die Regeln gebrochen, aber in der Gemeindeordnung des Landes heißt es nun einmal: Wer den Wohnort wechselt, muss aus dem Gemeinderat ausscheiden. Durch seinen Umzug ins hessische Oberzent verliert Arne Müller die Wählbarkeit. Ein Treppenwitz, denn wenn Müller etwas war, dann wählbar. Mit 2701 (2004), 3820 (2009) und 3053 (2014) Stimmen heimste der lange Schlacks mit dem ansteckenden Lächeln dreimal hintereinander bei den Wahlen zum Gemeinderat Rekordwerte ein.

Von Beginn an übernahm der dreifache Stimmenkönig als Fraktionsvorsitzender der CDU/BV Verantwortung. "Arne, auf Dich war Verlass", lobte auch Peter Dunkl (Grüne) den scheidenden Ratskollegen. Er habe mit fachlicher Kompetenz sowie klaren Redebeiträgen gepunktet und Dinge nicht vorrangig durch eine "schwarze Brille" betrachtet. "Zuerst der Bürger und dann ich - das ist Dein Grundsatz", bemerkte Wilhelm Müller.

So viel Lob war Arne Müller dann doch fast peinlich. "Ihr wisst alle auch, dass es an mir Seiten gibt, die nicht so gefallen und nicht einfach sind", betonte er. So sei er zu den Sitzungen oft später gekommen oder früher gegangen und habe sich so als Urkundsperson disqualifiziert - zum Leidwesen seiner Kollegen.

Müller pendelt schon seit Jahren in den hessischen Odenwald. Die Ummeldung nach Oberzent ist ihm dennoch schwer gefallen. "Zum einen bin ich nun Hesse geworden", sagte er lachend, "zum anderen war ich sehr gerne Teil dieses Gemeinderats", schloss er den Satz melancholisch.

Die für Bammental schlechte Nachricht: Arne Müller, der Kommunalpolitiker und Stimmenkönig geht. Die gute: Arne Müller, der leidenschaftliche Musiker und Schwimmer bleibt. Diesen Hobbys wird er weiter viel Raum geben und sein ehrenamtliches, kulturelles Engagement der vergangenen Jahrzehnte fortsetzen. Als Dirigent der Feuerwehrkapelle und als Zweiter Vorsitzender des Waldschwimmbad-Fördervereins.

Müller ist Erfinder des "Konzerts am Beckenrand" und holt dank seiner Kontakte den Musikkorps der Bundeswehr jährlich in die Elsenzhalle. Kein Wunder, dass Holger Karl ihn für seine "enorm erfolgreichen Ideen" lobte. Persönlich gab der Bürgermeister Arne Müller mit: "Trag mir Bammental weiter im Herzen." Wilhelm Müller meinte: "Ob künftig ein Müller im Gemeinderat reicht - ich habe da meine Zweifel." Womit er nicht alleine ist ...