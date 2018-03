Bammental. (bmi) Der erste Eindruck zählt, das erste Bild ist häufig ein bleibendes. Dies gilt für das Kennenerlernen eines Menschen, wie zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten aus der Psychologie bewiesen haben. Aber auch für das Kennenlernen einer Gemeinde. Dabei sind die Ortseingangstafeln und die entsprechenden Veranstaltungshinweise der Vereine das Erste, was einem Besucher in die Augen fällt. Hier hat Bammental noch großes Verbesserungspotenzial - zumindest wenn es nach Rainer Stetzelberger geht. "Die Ortseingangstafeln geben ein desolates Bild ab", sagte das Mitglied der CDU/BV-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Was ihn genau stört? Jeder Verein nutze für seine Plakate ein anderes Format. Die Größen seien sehr verschieden und häufig nicht ordentlich angebracht. "Für jemanden, der als Besucher nach Bammental kommt, sieht das wirklich sehr unschön aus", sagte Stetzelberger.

"Sie haben recht, so empfinden wir das auch", stimmte Holger Karl dem Gemeinderat zu und fügte an: "Manchmal sprechen Sie uns einfach aus dem Herzen." Auch der Gemeindeverwaltung seien die Ortseingangstafeln bereits negativ ausgefallen. "Wir wollten die jetzigen Tafeln in diesem Jahr eigentlich auch gegen ein Schiebesystem austauschen", sagte Karl. Doch schnell habe man festgestellt: Das Ganze sei nicht so einfach und weit aufwendiger, als man auf den ersten Blick denkt. Deswegen kündigte Karl an, das Thema in die nächste Haushaltsberatung einzubringen.

Eine Anregung bekamen die Räte dafür schon mal aus den Zuschauerreihen: Ein Anwohner schlug digitale Anzeigen für die Ortseingänge vor. Diese könnten bequem vom Rathaus aus kontrolliert und bespielt werden, ihre Säuberung wäre einfacher und würde so insgesamt weniger Aufwand bedeuten. Und natürlich sähen diese auch gut aus. Nicht das schlechteste Argument - denn bekanntlich ist der erste Eindruck oft ein bleibender.