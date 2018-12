Bammental. (cm) Der niedrige Wasserstand bringt auch an den Flüssen der Region so manches ans Tageslicht, das bislang unter Wasser lag. So auch an der Elsenz in Bammental. Hier hatten Jugendliche bereits am 22. November einen verdächtigen Gegenstand im Uferbereich in Höhe des Anna-Scherer-Hauses entdeckt, der bei der Polizei alle Alarmglocken schrillen ließ: "Es bestand der Verdacht, dass es sich um eine sogenannte Stabbrandbombe aus Kriegszeiten handelt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der RNZ. In der vergangenen Woche folgte dann ein Spezialeinsatz mit Tauchern. Inzwischen gibt es Entwarnung: Die vermeintliche Brandbombe entpuppte sich als eine Walze.

Nach Angaben des Polizeisprechers lag der verrostete und verschmutzte Gegenstand wohl schon mehrere Jahre unter Wasser und wurde nun durch den niedrigen Wasserstand sichtbar. Der Taucheinsatz mit mehreren Spezialisten in der vergangenen Woche war groß angelegt: Unter der Leitung der Heidelberger Wasserschutzpolizei suchten drei Polizeitaucher aus Mannheim, Karlsruhe und Kehl den Uferbereich nach weiteren verdächtigen Gegenständen ab. Ebenfalls vor Ort war der Kampfmittelräumdienst, der den verdächtigen Gegenstand barg und untersuchte. Als klar war, dass dieser harmlos war, konnte der Einsatz nach etwa drei Stunden beendet werden. "Es wurde auch nichts Weiteres gefunden", so der Polizeisprecher. Ob die Walze aus der früheren Tapetenfabrik stammt, ist unklar. Diese befand sich bis in die 80er Jahre an der Stelle, an der heute das Anna-Scherer-Haus steht.