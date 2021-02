Von Anna Haasemann-Dunnka

Bammental. "Wir entscheiden heute über vier Gewerbeeinheiten", fasste Rainer Stetzelberger (CDU/BV) den grundsätzlichen Sachverhalt im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats zusammen. Da zwischen Bahnlinie und Bahnhofstraße nur ein schmaler Geländestreifen für eine Bebauung zur Verfügung steht, stellt dies entsprechende planerische Herausforderungen. Daran hatte der TA eigentlich nichts auszusetzen – wohl aber wollte das Gremium genau wissen, wie es um die Parkplatz-Situation bestellt ist.

Bürgermeister Holger Karl sprach von einer Serie von Bauanträgen. Analog den bereits bestehenden Gewerbehallen wird die Bebauung in der Bahnhofstraße fortgesetzt und um weitere vier Hallen mit Carports erweitert. Die Einheiten sollen von Kleingewerbebetrieben genutzt werden. Mit ihnen wird die letzte Baulücke auf der Bahnseite der Bahnhofstraße geschlossen.

Bauamtsleiter Oliver Busch stellte die Abmessungen der Einheiten vor. Die Höhe der Gewerbehallen, die mit Pultdach und einer Dachneigung von sechs Grad geplant sind, liegt an der höchsten Stelle bei 6,90 und an der Gegenseite bei 6 Metern. Die Hallen sind 8,0 Meter breit, 8,50 Meter tief und umschließen etwa 60 Quadratmeter Fläche. Die Carports, insgesamt sechs an der Zahl, weisen eine Höhe von 4,90 Metern auf und sind zwischen 3,50 und 4,0 Meter breit.

Ausschussmitglied Stetzelberger bewertete den Bauantrag als erfreulich. Das einzige Problem, das er sah, ergab sich aus bereits vorliegenden Beschwerden über das Parken von Fahrzeugen entlang der Bahnhofstraße vor den schon bestehenden Gewerbeeinheiten. Da es sich bei den Carports nicht um Kundenparkplätze handle, sondern um Flächen, die vermietet oder verpachtet werden, bleibe kein Platz für Mitarbeiter oder Kunden, ihr Fahrzeug abzustellen. So werde auf die Park & Ride-Anlage beim Bahnhof ausgewichen – mit entsprechend negativen Folgen für Bahnreisende und Pendler.

Nach einem Parkkonzept fragte Ausschussmitglied Sara Murswieck (Grüne). Auch Elisabeth Hanne (UWB) und Cordula Dörfer (CDU/BV) sahen die Parksituation kritisch und baten um weitere Erläuterungen. Der anwesende Antragsteller konnte dazu mitteilen, dass zwölf Stellplätze im hinteren Bereich des Geländes geplant seien. Über 70 Laufmeter ist es möglich, mit Rasengitter befestigte Stellplätze anzuordnen. Angefahren können die Parkplätze durch einen Zufahrtsweg, der rechts in Höhe des Möbelparadieses beginnt beziehungsweise links von der Zufahrt zu den Gewerbehallen her.

Die Bedenken, ob die Stellplätze auch wirklich von Kunden und Mitarbeitern angenommen werden, da sie doch umständlich zu erreichen sind, konnten nicht vollends ausgeräumt werden. Die Befürchtungen fasste noch einmal Stetzelberger zusammen: "Nicht dass die Situation eskaliert und die Fahrzeuge auf der Straße zwischen Bahnhof und Möbelparadies stehen." Auch von einer Zunahme des Fußgängerverkehrs ging man aus. An den Antragsteller erging die Bitte, die Sorgen des TA an die Mieter weiterzugeben, ansonsten müsse mit einem Parkverbot nachgesteuert werden.

Den Bauanträgen für die vier Gewerbeeinheiten mit Carports wurde zugestimmt. Da einer der Carports über einen Abwasserkanal der Gemeinde führt, wird dieser ohne Fundament errichtet und die Überdachung über eine Befestigung an der benachbarten Gewerbehalle ausgeführt. Allen vier Bauanträgen wurde Zustimmung erteilt.