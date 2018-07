Von Benjamin Miltner

Bammental. Mit Zahlen umgehen - das sollte eine der Kernkompetenzen von Kommunalpolitikern sein. Und die war auch bei der jüngsten Sitzung im Gemeinderat gefragt - allerdings keine allzu komplizierte Rechenkunst. Es ging um das kommende Schuljahr 2018/2019 und die Anmeldezahlen am Bammentaler Gymnasium.

Die Aufgabe lautete: 101 geteilt durch 3. Das ergibt 33,67. "Die Mathematiker unter ihnen werden feststellen, dass damit der Klassenteiler für eine vierte Eingangsklasse erreicht ist", stellte Bürgermeister Holger Karl fest. Die maximale Schülerzahl für eine Klasse liegt bei 30. Damit wird es am Gymnasium kommendes Schuljahr eine vierte fünfte Klassen geben.

Dies war zuletzt 2012 der Fall und sorgte jetzt im Gemeinderat für zufriedene Gesichter. Anette Rehfuss (Grüne) zeigte sich erfreut über den "kontinuierlich guten Zuspruch am Gymnasium" und sprach von einer sehr positiven Entwicklung. Für Albrecht Schütte (CDU/BV) war es wichtig zu erkennen, dass Bammental trotz Lenkung auch für Schüler aus anderen Orten attraktiv bleibe.

"Ich bin normalerweise gegen eine Ausweitung der Klassen", betonte Clemens Deibert (UWB). Hier seien aber alle Eventualitäten bedacht. "Ich nehme die vierte Klasse als Versuchsballon für mich", sagte Deibert. Und so herrschte im Gremium Einstimmigkeit über die vierzügige Eingangsklasse für das kommende Schuljahr.

Dass vier Klassen in einer Jahrgangsstufe am Bammentaler Gymnasium alles andere als selbstverständlich sind, wurde im Vortrag von Benedikt Mancini deutlich. "Wir wollen nicht expandieren", stellte der Schulleiter klar. "Grundsätzlich sind drei Eingangsklassen für uns genau richtig." Andererseits fiele es dem Gymnasium aber auch schwer, Schüler und Eltern abzulehnen, die sich bewusst für Bammental entscheiden.

Daher wurde die Situation sorgfältig geprüft. Viele Vorüberlegungen, Abstimmungen und Kalkulationen waren nötig. Reichen die Räume aus? Gibt es genug Lehrerplanstellen? All das scheint gegeben zu sein. Auch wenn die Personalsituation laut Mancini nicht mehr so komfortabel ist wie im Vorjahr.

Der Schulleiter: "Wir sind anfangs davon ausgegangen, dass wir die Kinder woanders hinschicken müssen." Lange habe man aus dem zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe nichts gehört. Ende Mai gab es dann doch - etwas überraschend - grünes Licht für vier Klassen mit im Schnitt nur 25 Schülern. "Wir sind sehr froh über diese pädagogisch sehr wertvolle Situation", so Mancini.

Dennoch kamen bei den Gemeinderäten Fragen auf. Wird eine Klasse aufgelöst, wenn die Schülerzahl in der Stufe peu à peu zurückgeht? "Nein, das Regierungspräsidium möchte das normalerweise unbedingt vermeiden", beantworte Benedikt Mancini Peter Dunkls (Grüne) Frage. Er gehe zudem auch nicht von allzu großer Fluktuation aus.

Mehrkosten für Bammental fallen durch die zusätzliche Klasse keine an, wie der Schulleiter Anette Rehfuss (Grüne) erklärte. Marc Kirchner (Pro Bammental) erkundigte sich nach möglichen Platzproblemen in puncto Klassenzimmern und Sporthalle. Die Räumlichkeiten sind am Gymnasium Dauerthema, aber es müsste alles passen, so Mancini.

Zumal die aktuelle zehnte Jahrgangsstufe, die nun ins Kurssystem kommt, aus vier kleinen Klassen sind. "Vier gehen raus, vier gehen rein", bemerkte Albrecht Schütte (CDU/BV). Ergo: "In der Summe gibt es also keine zusätzliche Klasse." Mathe-Test bestanden.