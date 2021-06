Bammental/Neckargemünd. (cm) Eigentlich sollte auf der Bundesstraße B45 zwischen Neckargemünd und Bammental schon am Freitagnachmittag wieder freie Fahrt herrschen. Doch die Arbeiten an der Böschung zwischen Straße und Elsenz konnten am Freitag nicht abgeschlossen werden, weil die Straßenmeisterei wegen eines Unwettereinsatzes "anderweitig gebunden war", wie Silke Hartmann, Sprecherin des für die Maßnahme zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg, am Montag auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Die Arbeiten sollten aber am Montag beendet werden, sodass ab Dienstag wieder beide Spuren frei sind.

Die B45 war seit dem vergangenen Mittwoch im Bereich der Neckargemünder Walkmühle immer von 8 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt worden. Grund hierfür waren die Sanierungsarbeiten an der Elsenzböschung. Auf einer Länge von etwa 20 Metern war über die Wintermonate die Böschung abgerutscht. Zur Stabilisierung wurden nun am Böschungsfuß Steinblöcke versetzt. Der Verkehr wurde tagsüber mit einer Ampel geregelt. Die Kosten für die Maßnahme von circa 5000 Euro trägt der Bund.