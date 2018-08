Neckargemünd. (rnz) Der Hollmuth-Tunnel wird von 3. bis 5. September in Fahrtrichtung B45 von Dilsberg kommend voll gesperrt. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg in einer Pressemitteilung am heutigen Montag mit. Grund für die Teilsperrung seien "dringende Arbeiten" der Stadtwerke Neckargemünd an der Bundesstraße 45.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Gegenrichtung im Tunnel bleibt laut Pressemitteilung weiterhin befahrbar. Auf der B45 von Bammental kommend muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.