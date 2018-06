Meckesheim/Eschelbronn. (pol/mare) Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin aus Zuzenhausen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung der Bundesstraße B45/Landesstraße L549. Das teilt die Polizei mit.

Die Verletzte musste demnach nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen per Rettungshubschrauber geflogen werden.

Verursacht hatte den Frontalzusammenstoß ein 28-jähriger Mitsubishi-Fahrer, der kurz vor 8 Uhr auf der B45 von Mauer kommend nach links in Richtung Eschelbronn auf die L549 abgebogen war. Er nahm der ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel-Fahrerin die Vorfahrt.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile war ein war von Eschelbronn kommender BMW in Mitleidenschaft gezogen worden. In welcher Höhe Schaden an dem Auto einer Frau entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Den Schaden an Mitsubishi und Opel beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Abschleppunternehmen transportierten beide Autos von der Unfallstelle ab.

Auch der Verursacher zog sich Verletzungen zu. Diese wurden ebenfalls erstversorgt und danach im Sinsheimer Krankenhaus weiterbehandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Autos war eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich; die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte.