Neckarsteinach-Neckarhausen. (pol/rl) Von einem Autofahrer beendet wurde die rasante Fahrt eines 17-jährigen Motorradfahrers auf der Bundesstraße B37 zwischen Hirschhorn und Neckarsteinach am Mittwoch.

Das KTM-Motorrad vom Typ Duke war mit hoher Geschwindigkeit zwischen 11 und 11.30 Uhr in Richtung Hirschhorn unterwegs. An der Ortsausfahrt Neckarsteinach und in der Ortsmitte von Neckarhausen wurde er mehrmals beobachtet. Im Bereich Lanzenbach geriet der Fahrer zudem zwei Mal in eine Radarkontrolle.

Als der 17-Jährige auch "dem Ordnungsamt nicht Folge leistete", wie die Polizei meldete, versuchte ein Autofahrer aus dem Gorxheimertal den Biker aus Oberzent zum Anhalten bewegen. In der Ortsdurchfahrt Neckarhausen bremste der Autofahrer schließlich ab, woraufhin der Biker auf den Mercedes auffuhr.

An den Fahrzeugen entstand etwa 1000 Euro Schaden, verletzt wurde niemand. Zeugen des Geschehens werden dringend gebeten, die Polizei in Wald-Michelbach (Telefon 06207/94050) anzurufen.