B 3 bei Wiesloch. (pol/mün) Die Bundesstraße B 3 zwischen Wiesloch und Nußloch ist am Montag noch voraussichtlich bis 18 Uhr vollgesperrt. Gegen 14.30 Uhr ereignete sich dort ein Frontalzusammenstoß.

Nach ersten Informationen der Polizei kam ein Opel-Fahrer, der in Richtung Heidelberg unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn. Die Ursache hierfür ist noch unklar. Dort prallte frontal in einen Mercedes. Während der Opel-Fahrer und sein Kind nur leicht verletzt wurden, wurde der Mercedes-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Er musste mit einer Rettungsschere von der Feuerwehr Wiesloch aus seinem Mercedes herausgeschnitten werden. Die Insassen des Opels wurden zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

In den Unfall verwickelt wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge, die durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt wurden. Die jeweiligen Fahrer blieben unverletzt.

Der Mercedes und der Opel wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt über 20.000.- Euro.

Die Polizei empfiehlt allen Autofahrern aus den Richtungen Bruchsal und Heidelberg, die B 3 weiträumig zu umfahren.

Update: 2. Oktober 2017, 17.15 Uhr