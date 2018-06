Der Tatort in der Hauptstraße. Foto: PR-Video

Eppelheim. (pol/mare) Ein Streit in der Hauptstraße ist am Dienstagabend eskaliert. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde dabei ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

Kurz vor 22 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 38-jährigen Mann, der sich mit Bekannten vor einem Geschäft aufhielt, und einer anderen Gruppe, die aus mindestens zehn Personen bestand. Der Auseinandersetzung gingen Streitigkeiten voraus, die man offenbar klären wollte. Doch der Streit eskalierte.

Der 38-Jährige soll aus der anderen Gruppe heraus mit Schlagstöcken und offenbar einer Schreckschusswaffe attackiert worden sein. Er erlitt durch den Angriff lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige versuchte zwischen den einzelnen Angriffen zu Fuß auf der Hauptstraße und im Attigweg zu flüchten.

Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.