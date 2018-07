Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Bei der Einweihung des neuen ASV-Sportparks am Samstagnachmittag gerieten viele bereits am Stadioneingang ins Schwärmen: Erstmalig in der 130-jährigen Vereinsgeschichte stehen den 26 Fußballmannschaften der Spielgemeinschaft ASV/DJK Eppelheim durch eine Neukonzeption der Stadionfläche zwei Plätze zur Verfügung: ein Naturrasenspielfeld und ein Kunstrasenplatz.

Dem ASV-Vorsitzenden Heinz Schuhmacher war seine überbordende Freude über die gelungene Sportparkneugestaltung anzumerken. Er hatte zur Einweihung einen chronologischen Überblick, von der Beschlussfassung des Gemeinderates im Juli 2017 bis hin zur Einweihungsfeier des Sportparks, vorbereitet.

Hintergrund Der Enthusiasmus bei der Einweihung des ASV-Sportparks war bei den Fußballbegeisterten groß. Die RNZ sammelte Stimmen: > Werner Hecker, ASV-Vorsitzender von 1982 bis 1994: "Das Ergebnis finde ich sehr gut und für den Fußballsport in Eppelheim sehr förderlich. Bedauerlich finde ich nur, dass die Stadt Eigentümerin des Vereinsgeländes ist." > Albert Stephan, ASV-Vorsitzender von 1994 bis 2002 und langjähriger Fußballabteilungsleiter: "Das ist heute ein großer Tag für den ASV, für die Fußballabteilung, für die 26 Mannschaften und vor allem für die Fußballjugend. Die Verbandsliga als nächsthöhere Spielklasse würde dem ASV jetzt gut zu Gesicht stehen." > Achim Scharwatt, seit mehr als 20 Jahren Fußballabteilungsleiter: "Für uns ist der neue Sportpark gigantisch. Wir konnten die Anlage so gestalten, wie wir uns das als Fußballabteilung gewünscht und vorgestellt hatten." > Linda Uchlier, Teamkapitänin ASV Damenteam: "Der neue Sportpark ist ein ganz großer Schritt nach vorne. Mehr Trainingsfläche bringt verbesserte Trainingszeiten. Die beiden Spielfelder sind eine gute und zukunftsfähige Basis besonders auch für den Mädchen- und Damenfußball in Eppelheim." > Andreas Stephan, Stadionsprecher beim ASV Eppelheim: "Es ist alles fantastisch geworden. Für uns ist der Blick auf den neuen Sportpark pure Freude." > Thomas Hübler, Sprecher der Eppelheimer Vereine: "Die Vereine beglückwünschen den ASV zu seinem neuen Sportpark. Die Anlage ist sehr schön geworden. Ich bin begeistert!" (sg)

Die Kosten für die gesamte Anlage beliefen sich einschließlich der Eigenleistungen des Vereins auf 1,2 Millionen Euro. 700.000 Euro übernahm davon die Stadt als Bauherrin, 200.000 Euro gab es für die Kooperation "Schule und Verein" vom Regierungspräsidium Karlsruhe, mit ebenfalls 200.000 Euro förderte die Dietmar-Hopp-Stiftung den Sportplatzneubau.

Sie übernahm damit den zu erbringenden Eigenanteil des Vereins. "Der Betrag war für uns eine fast unüberwindbare Hürde, die wir jedoch durch Fördermittel der Dietmar-Hopp-Stiftung meistern konnten", erinnerte Schuhmacher. Sein Dank ging an die Hopp-Stiftung, vertreten durch Henrik Westerberg, und an Altbürgermeister Dieter Mörlein, der damals den Kontakt zur Stiftung hergestellt hatte.

Weitere 100.000 Euro brachte der ASV - und hier insbesondere die Fußballabteilung mit den von ihnen übernommenen Arbeiten - als Eigenleistung ein.

Großartig wertete Schuhmacher das Engagement der Fußballer bei der Sportparkneugestaltung. "Ohne Euch wäre der Sportpark nicht zu dem geworden, was er heute ist!", hob er heraus. Eine 120-köpfige Helferschaft hatte in den vergangenen Wochen und Monaten fast jeden Abend und an den Wochenenden mit angepackt.

Für die erforderlichen Modernisierungsarbeiten im Eingangsbereich des Sportparks sowie für die Anschaffung eines neuen Kassenhauses, einer neuen Lautsprecheranlage, das Anlegen eines Kinderspielplatzes und eines Soccer-Spielfeldes standen dem Verein keinerlei finanzielle Mittel mehr zur Verfügung.

"Aber auch hier hatten wir das Glück auf unserer Seite", betonte der ASV-Vorsitzende. Ehrenbürger und Vereinsmitglied Lothar Wesch habe seinen Ehrenbürgerkollegen Hans-Peter Wild mit dessen Unternehmen Capri Sun als Nachbarn für den ASV begeistern können. Durch dessen großzügige Gabe konnten das Capri-Sun-Soccer-Spielfeld angelegt und die noch anstehenden Maßnahmen durchgeführt werden.

Heinz Schuhmacher, Patricia Rebmann und Henrik Westerberg (v.l.): Verein, Stadt und Stiftung sind im ASV-Sportpark glücklich.

"Auch dank dieser Spende wurde aus unserer Anlage dieser wunderschöne Sportpark", betonte Schuhmacher. Den Dank des Vereins nahm in Vertretung von Hans-Peter Wild und Capri Sun Stephanie Mückenmüller entgegen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann freute sich mit dem Verein über den Abschluss der gelungenen Baumaßnahme: "Ein großes Projekt findet heute seinen krönenden Abschluss", stellte sie hervor. Einfach sei die Schaffung des neuen Sportparks nicht gewesen, erinnerte sie.

Aber der feste Glaube, für den Fußballsport optimale Bedingungen schaffen zu wollen, habe hier mitgeholfen, den Sportpark entstehen lassen. "Der Sommer 2018 beginnt fabelhaft für den Verein. Die neue Anlage soll uns allen Ansporn sein, mit noch mehr Engagement und Herzblut die Zukunft des Vereins zu sichern", betonte Rebmann und übergab die Plätze ihrer Bestimmung.

Den Dank des Vereins an Stadt, Hopp-Stiftung und Hans-Peter Wild hatte Heinz Schuhmacher auf einer Erinnerungstafel festgehalten, die am Eingangsbereich des neuen Sportparks angebracht wurde.

Weitere Höhepunkte des Tages waren zwei Spiele. Die Eppelheimer Landesligamannschaft trat gegen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen an. Den Anstoß übernahmen Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Fußballabteilungsleiter Achim Scharwatt. Danach spielten die ASV-Fußballerinnen gegen die "Vintage Lightnings" aus dem US-Bundesstaat Maryland.