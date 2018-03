Leimen. (fre) Die Förderung der Elektromobilität, die von ganz oben mit vielen Worten propagiert wird, stößt in der Praxis an erkennbare Grenzen. Deutlich wurde dies bei der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats. Denn beim Bund herrscht bei der Bearbeitung der Förderanträge ein offensichtlicher Bearbeitungsstau. Die Folge: Leimen nimmt bei der Neugestaltung des Platzes an der Alten Fabrik in St. Ilgen die Vorbereitung für eine E-Ladestation auf die eigene Kappe. Der Tenor: Auf den Bund kann und will man nicht warten.

Fristgerecht zum 31. Oktober 2017 hatte Leimen den Zuschussantrag für eine Ladestation eingereicht, die auf dem neuen Platz installiert werden soll und die für zwei E-Autos gedacht ist. Die Neugestaltung des Platzes soll in diesem Jahr über die Bühne gehen. Nur: So schnell schießen die Preußen nicht. Wie Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mitteilte, sind seitens des Bundes bislang noch nicht einmal die Zuschussanträge jener ersten Charge abgearbeitet, die bis September 2016 gestellt worden waren. Offen sei darüber hinaus, ob die vom Bund bereitgestellten Fördermittel überhaupt ausreichten.

Für den Gemeinderat war es denn auch keine Frage, aus dem Stadtsäckel die geschätzten 2000 Euro bereitzustellen, die eine Kabelverlegung wohl kosten dürfte, zumal gerade einmal 600 Euro vom Bund als Zuschuss zu erwarten gewesen wären. Die Neugestaltung des Platzes sollte deshalb wegen der ausstehenden Bundesförderung auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.

Es wäre ein Schildbürgerstreich, so Dietrich Unverfehrt (SPD), den Platz jetzt neu zu machen und später eines E-Kabels wegen wieder aufzureißen. "Das Kabel muss rein", fand auch Klaus Feuchter (FDP), alles andere mache keinen Sinn. Zumal die 600 Euro an Bundeszuschuss für die Kabelverlegung "nicht die Welt" seien, wie Michael Reinig (GALL) betonte.

Dass mit dem in der Erde vergrabenen Ladekabel noch keine Ladestation für E-Autos vor der Alten Fabrik installiert sein wird, machte Werner Lindner (CDU) unüberhörbar. Ob angesichts des Bearbeitungsstaus bei den Zuschussanträgen mit einer Ladestation in zwei oder drei Jahren zu rechnen sei, fragte er nach. Da wollte sich der OB nicht festlegen: "Das ist offen." FDP-Feuchter regte denn auch an, die Ausschreibung für die E-Ladestation schon jetzt vorzubereiten. Dann lasse sich auf einen positiven Zuschussbescheid schnell reagieren.

Ganz trocken war indessen die Nachfrage von Gerhard Scheurich (FDP): Wie viele E-Autos es derzeit denn in Leimen gäbe. Eine konkrete Antwort musste hier der OB schuldig bleiben; hier werde man bei der zuständigen Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises nachfragen. Ihm selbst, so Reinwald, seien aber "mindestens fünf" Elektroautos bekannt, darunter sogar ein Tesla.