Meckesheim. (cm) Es war ein schöner Frühsommernachmittag, den viele Familien für einen Ausflug auf die "alla hopp!"-Anlage nutzten. Doch dann kam es am Mittwoch zu einem Unfall, der die fröhliche Stimmung beendete.

Gegen 17 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Rettungskräften ein: Eine Person soll von einem Hindernis gestürzt und verletzt sein. Ob diese männlich oder weiblich war, konnte ein Sprecher der Leitstelle Rhein-Neckar aus Datenschutzgründen nicht sagen. Nach RNZ-Informationen soll es sich um einen Jungen im Grundschulalter handeln. Das genaue Alter ist aber nicht bekannt.

Auch Bürgermeister Maik Brandt lagen hierzu am Donnerstag keine Informationen vor. Klar ist aber, dass der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Helikopter sei aber nicht wegen der Schwere der Verletzung im Einsatz gewesen, sondern um schnell einen Notarzt an die Einsatzstelle zu bringen, sagte der Sprecher der Leitstelle. Nach seinen Äußerungen bestand keine Lebensgefahr.

Über die Art der Verletzungen ist jedoch nichts bekannt. Zeugen berichteten, dass sich der Unfall an der Station mit unterschiedlich hohen Baumstämmen ereignet hat. Es soll hier nicht der erste Unfall gewesen sein.