Leimen. (fre) Einmal rund um die Erde. Dieses Ziel gab Michael Sauerzapf aus, als er die versammelten Stadtmütter und -väter bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung dazu aufrief, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten. Denn so lange dauert die Aktions "Stadtradeln", an der auch die Große Kreisstadt trotz durchaus kontroverser Diskussion vom 18. Mai bis 7. Juni teilnimmt. Und das Ziel dabei ist, so der Chef des städtischen Grünflächenamts, als Stadt so viele Kilometer wie nur möglich zu sammeln. Die knapp 34.000 Kilometer, die Leimen 2018 meldete, gilt es dabei zu toppen - mindestens 40.100 sollen es diesmal werden, unterstrich auch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald.

Michael Sauerzapf ist bei aller Radbegeisterung durchaus Pragmatiker: Beim Stadtradeln ist die "erste Hürde, das Fahrrad aus dem Keller zu holen". Die zweite Hürde, bei der er aber gerne helfe: Alle Mitradler müssen sich im Internet unter www.stadtradeln.de anmelden, einer Seite des Vereins "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder" mit Sitz in Frankfurt. Dort müssen alle Teilnehmer ihre täglich geradelten Kilometer eingeben. Was für die automatische Auswertung zu einer weiteren Hürde werden könnte. Sauerzapf: "Das Kilometersammeln basiert auf Ehrlichkeit, mogeln ist nicht erwünscht."

Zumindest nicht im Internet: Neben reinrassigen Drahteseln, die ausschließlich mit der menschlichen Muskelkraft betrieben werden, sind beim Stadtradeln auch Pedelecs zulässig. Sprich: Fahrräder mit Elektromotor. Heimtrainer, bei denen auf der Stelle geradelt wird, dürfen dagegen nicht gewertet werden. Schließlich ist es Ziel der Aktion, das Fahrrad als gesundes und klimaschützendes Fortbewegungsmittel zu fördern. Sauerzapf: "Alle reden vom Klima, dass wir etwas tun sollten, und die Probleme wären etwas geringer, wenn alle etwas mehr Rad fahren würden" - anstelle Auto zu fahren.

Für den sogenannten "Stadtradelstar" des Gemeinderats ist für den Aktionszeitraum das Autofahren gänzlich verboten, sagte Sauerzapf. Das ist eine Vorgabe, die dem GALL-Fraktionschef ganz gewiss leicht fällt: Ralf Frühwirt, der sich spontan meldete und damit in die Fußstapfen des Vorjahres-Radelstars Peter Anselmann (CDU) tritt, ist bekanntermaßen ein überzeugter Radfahrer - auch bei schlechtem Wetter.

Wie im Vorjahr will Sauerzapf wieder möglichst viele Stadtbedienstete in einem Team namens "Amtsstrampler" zusammenrufen, Radstar Frühwirt kündigte die erneute Teilnahme möglichst vieler "Gallier" an. Zudem will die Stadt offensiv auf die Vereine und Schulen zugehen.

Um zusätzlich die Werbetrommel zu rühren, werden die drei Stadtradelwochen mit Aktionen begleitet. Zum Auftakt gibt es am 18. Mai einen Radaktionstag rund ums neue Rathaus: Unter dem Motto "Sicherheit und Fitness" informieren Profis über Räder und Ausrüstung, für Kinder wird die Stadtmeisterschaft im Laufradfahren ausgetragen und die Jugend kann ihr Können in einem Hindernisparcours beweisen. Für den 20. Mai ist eine öffentliche Stadtradrundfahrt mit dem OB vorgesehen. Und: Die besten Teilnehmer werden am Ende von der Stadt geehrt.

Im Gemeinderat fiel die Teilnahme am Stadtradeln auf äußerst fruchtbaren Boden, auf einstimmiges Ja. Dieses wurde auch dadurch befördert, dass der Rhein-Neckar-Kreis für alle 34 teilnehmenden Kreiskommunen die Kosten für die Anmeldung und die nötigen Faltblätter und Plakate übernimmt. Womit an der Stadt laut Vorlage ein überschaubarer fünfstelliger Betrag hängen bleibt.