Von Nicolas Lewe

Leimen. "Neue Abzocke in Leimen" - So bewertete ein Leser die Tatsache, dass die Große Kreisstadt am Dienstag eine neue Blitz-Anlage aufstellte - und zwar unmittelbar vor dem Rathaus. "Ziel ist es, den hier herrschenden verkehrsberuhigten Bereich zu sichern", teilte Walter Stamm, Leiter des Ordnungsamtes, gestern auf Nachfrage der RNZ mit. Neben der Rathausstraße sei auch der Bereich der Turmgasse abgedeckt, in der sich die Turmschule und der evangelische Kindergarten befinden.

Man habe festgestellt, so Stamm, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit von vier bis sieben Kilometern pro Stunde halten würden, sondern mit bis zu 30 km/h den Bereich passieren. Ab sofort kann dieser Regelverstoß teuer zu stehen kommen, was die ersten Verkehrsteilnehmer im Laufe des gestrigen Dienstags bereits zu spüren bekamen.

Wie Giuliano Finzer vom städtischen Bauamt bestätigte, wurde der Blitzer nämlich nach seiner Installation um kurz nach 12 Uhr sofort scharf gestellt. "Ich habe ihn schon blitzen sehen", berichtete Finzer am Nachmittag gegenüber der RNZ. Er selbst sei aber allenfalls als Fußgänger im Bild, schob der Bauamtsmitarbeiter eilig hinterher.

Darüber, welche Kosten bei den Tiefbauarbeiten zur Errichtung der Blitz-Anlage entstanden sind, konnte Finzer hingegen keine Angabe machen, da die Maßnahmen im Untergrund genutzt worden seien, um bei dieser Gelegenheit weitere notwendige Kabelarbeiten durchzuführen.

Laut Ordnungsamtsleiter Stamm befindet sich das teuerste Element einer solchen Anlage aber ohnehin im Inneren: die Kamera. Dazu, ob der Blitzer dauerhaft mit dieser bestückt sei, wollte Stamm wenig überraschend keine Aussage machen. Und auch auf die Frage, ob die Anlage den Verkehr beidseitig kontrolliere, gab es vom Ordnungsamtsleiter nur eine vage Antwort: "Es besteht die Möglichkeit, in beide Richtungen zu blitzen."

Mit der neuen Anlage verfüge die Große Kreisstadt Leimen damit über insgesamt sechs Blitzer. Die anderen fünf befänden sich am Ortseingang von Nußloch kommend, in der Rohrbacher Straße aus Fahrtrichtung Heidelberg, am nördlichen und südlichen Ortseingang von Gauangelloch sowie im Stadtteil St. Ilgen in der Pestalozzistraße bei der Geschwister-Scholl-Schule.