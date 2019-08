A5 bei Sandhausen. (pol/mare) Kein schöner Anblick bot sich einem Mädchen bei einem Stopp an der Raststätte Hardtwald-Ost am Freitagabend. Wie die Polizei mitteilt, onanierte ein Exhibitionist in aller Öffentlichkeit.

Am Freitagabend, gegen 20 Uhr legte eine Familie aus Unterfranken auf dem Nachhauseweg aus dem Urlaub eine Pause auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost ein, um mit den beiden Kindern in einem Schnellrestaurant zu essen. Als sich die 12-jährige Tochter anschließend eingie Zeit im Außenbereich aufhielt, bemerkte sie einen Mann, der am Treppengeländer des Eingangsbereiches lehnte und mit heruntergelassener Hose an seinem Glied herumspielte.

Als das Kind die Mutter verständigte, flüchtete der Mann und fuhr in einem dunklen Auto davon. Er wird wie folgt beschrieben:etwa 40 bis 50 Jahre, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, helle Haare und trug ein orange-rotes T-Shirt, eine helle Hose und eine runde Brille.

Die Polizei sucht Zeugen: Diese melden sich unter der Rufnummer 0621/1744444.