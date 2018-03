Dossenheim. (pol/gun) Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen übermüdeten 22-Jährigen auf der Autobahn A5 bei Heidelberg gestoppt. Der junge Mann war um kurz vor vier Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er einer Streife durch extreme Schlangenlinien auffiel. Laut Polizeibericht pendelte er zwischen den beiden Leitplanken über beide Fahrspuren und den Standstreifen hin und her.

Zur Kontrolle mussten die Beamten den Opel überholen, was aufgrund der unberechenbaren Fahrweise erst im dritten Anlauf gefahrlos gelang. An der Anschlussstelle Ladenburg konnte der Mann schließlich gestoppt werden. Die Ordnungshüter bemerkten sofort, dass er kaum ansprechbar und völlig übermüdet war.

Bei der Befragung sackte der Kopf des 22-Jährigen ständig gegen das Lenkrad. Immer wieder schlief er auf seinem Fahrersitz ein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde er außerdem zusehends aggressiver und beleidigte die Polizeibeamten. Am Fahrzeug wurden frische Unfallspuren festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen von Zusammenstößen mit den Leitplanken herrühren könnten.

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verdacht der Unfallflucht und Beleidigung.