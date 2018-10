Von Christopher Brogle

Meckesheim. Das Organisationsteam um Nicolas Geiss zeigte sich zufrieden. Auch der 14. "FC-Rock" am Samstagabend sollte wie bisher jede Ausgabe restlos ausverkauft sein. Nur wer pünktlich erschien, konnte sich noch eine der 300 Karten des Restkontingents sichern und bei dem vom Jugendförderkreis des FC Germania Meckesheim-Mönchzell organisierten Konzert dabei sein. Die Veranstalter hatten schon im Vorfeld mit etwa 1600 Besuchern gerechnet.

Während sich vor der Halle noch lange Schlangen bildeten, sorgten bereits vor und hinter den Kulissen etwa 100 fleißige Helfer aus allen Abteilungen des Vereins für den reibungslosen Ablauf des Abends. In der Elsenztalgemeinde setzte man auch in diesem Jahr wieder auf das bewährte Konzept. Neu war lediglich der "VIP-Bereich" auf der Tribüne, wo zum ersten Mal geladene Gäste gespannt die Vorband erwarteten.

Bereits zum fünften Mal eröffneten "Rockabout Aces" mit "Classic-Rock-Covern" von AC/DC bis "ZZ Top" den Konzertabend. In der Regel spielt die Nachwuchsband aus dem Ort vor etwa 150 Gästen. Beim "FC-Rock", der Höhepunkt für die Meckesheimer, war die gewohnte Zuhörerzahl schon beim ersten Akkord deutlich überschritten.

Als sich die "Asse" mit Slades "Far far away" verabschiedeten, waren die zahlreichen Besucher bereits auf ihre Kosten gekommen, doch die Hauptattraktion stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Denn "Barbed Wire" stand schon hinter der Bühne bereit, um die Auwiesenhalle zu übernehmen. Die Gruppe aus Tauberbischofsheim machte vor keinem Genre halt und begeisterte mit Coverversionen des deutschen Rappers Marteria bis zur Rockband Rammstein. Besonders letzterer machte die achtköpfige Formation vor allem mit ihrer aufwendigen Bühnenshow alle Ehre. Mit Pyrotechnik, Feuersäulen, Laserstrahlen und vielem mehr zeigten die Vollblutmusiker, dass sie zu Recht kürzlich als beste und erfolgreichste Showband mit dem Fachmedienpreis ausgezeichnet wurden.

Mit wechselnden Kostümen und viel Liebe zum Detail stellten "Barbed Wire" ihre Interpretationen auch szenisch dar. So wurde die Elsenztalgemeinde Zeuge einer besonders rockigen Version von "Tainted Love". Die "Backstreet Boys" und ein David Hasselhoff zu besten Baywatch-Zeiten waren zum Greifen nah und sorgten für viel Applaus.

Für einen Höhepunkt sorgte auch der Überraschungsgast Steffen Kiederer, Gründer der "Größten Onkelz Nacht Deutschlands". Anlässlich der Wiedervereinigung der "Böhsen Onkelz" präsentierte Kiederer zwei Lieder der Frankfurter Rock-Band und wurde lautstark vom textsicheren Publikum gefeiert, das "noch lange nicht genug" hatte.

Glücklicherweise hatten "Barbed Wire" noch mehrere Stunden Programm, um den Abend zu füllen, dessen Erlös in diesem Jahr in den Jugendbereich fließt.