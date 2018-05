Eppelheim. (sg) Seit vielen Jahrzehnten ist Antonia Grein ein echter Heino-Fan. Und der blonde Schlagersänger mit der Sonnenbrille kennt seine treue Hörerin aus Eppelheim: Seit ihrem 100. Geburtstag schickt er ihr jedes Jahr ein Geschenk. Heute hat sie ihr nunmehr siebtes Präsent bekommen, denn Antonia Grein, geborene Oetzel, feiert am heutigen Donnerstag, 4. September, im Seniorenzentrum Haus Edelberg ihren 106. Geburtstag.

Die Geschenke von Heino sind schon vor einigen Tagen eingetroffen. Per Post kam etwa ein besonderer Geburtstagskuchen: Heinos Hasel-Nuss-Torte. Des Weiteren hat der Sänger, der für Hits wie "Schwarzbraun ist die Haselnuss" bekannt ist, der Jubilarin noch eine persönliche Geburtstagskarte geschickt. "Liebe Antonia, zu Ihrem 106. Geburtstag alles Liebe und Gute", hat er geschrieben. "Herzlichst, Heino und Hannelore", grüßen er und seine Frau abschließend.

Antonia Greins Enkelin hatte vor sechs Jahren anlässlich des runden Geburtstages Kontakt zu dem Schlagersänger aufgenommen - und der schickte zur großen Überraschung ihrer Oma ein Geburtstagspäckchen. Mal bekam sie eine CD, dann eine Heino-Tasche oder eine Biografie. Der blonde Sänger hat es Antonia Grein angetan: "Er singt immer so schön", erklärt sie voller Zuneigung.

"Dass ich mal so alt werde, hätte ich nicht gedacht", versichert Antonia Grein. Ihr langes Leben könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sich die Seniorin regelmäßig an der frischen Luft bewegt und beim Essen sehr viel Disziplin an den Tag legt. So achtet sie auf gesunde Ernährung und verzichtet auf Süßes. Außerdem ist Antonia Grein fest davon überzeugt: "Wer viel betet, der lebt länger!"

Geboren wurde die Jubilarin am 4. September 1908 als eines von sechs Kindern in Boxtal bei Wertheim. 1932 lernte sie beim "Tanz in den Mai" Robert Grein kennen, zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Das Paar zog nach Mondfeld. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Als Robert 1962 im Alter von nur 53 Jahren verstarb, war Antonia Grein auf sich alleine gestellt. Sie betrieb weiter die Landwirtschaft, baute bis ins hohe Alter von 92 Jahren Gemüse an und hatte allerhand Tiere zu versorgen. Abends erledigte sie pflichtbewusst ihre Hausarbeit und liebte Handarbeiten. In Urlaub war sie nie.

Erst im Jahr 2001 siedelte sie um ins "Betreute Wohnen" nach Oftersheim, 2004 folgte der Umzug ins Seniorenzentrum Haus Edelberg nach Eppelheim. Hier nimmt Antonia Grein gerne an den Gottesdiensten, den Bingo- und Bastelnachmittagen und am Gedächtnistraining teil. Sie schätzt regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft. Mittlerweile nutzt sie dafür den Rollstuhl. Geschätzt wird im Seniorenzentrum die Hilfsbereitschaft und Lebensfreude der betagten Bewohnerin. Auf ihren heutigen Ehrentag wird sie mit der Familie und Bekannten mit Sekt anstoßen. Sie freut sich, mal wieder ihre Kinder mit ihren Familien, die sieben Enkel und zehn Urenkel zu sehen. Den vielen Gratulanten schließt sich die RNZ aufs Herzlichste an.