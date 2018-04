Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Auf längere Fahrzeiten und Umwege müssen sich nicht nur die Bahnfahrer aus dem Neckartal einstellen, die Großbaustelle (siehe Artikel unten) hat auch Auswirkungen auf die S-Bahnen aus dem und ins Elsenztal. Vom 25. Juli bis zum 9. September, also in den Sommerferien, wird der Abschnitt zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Neckargemünd unter der Woche nachts sowie am Wochenende auch tagsüber voll gesperrt. Vom 26. August bis zum 9. September fahren zwischen Neckargemünd und Heidelberg-Altstadt überhaupt keine Bahnen. Und vom 9. September bis zum 9. Oktober ist die Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach rund um die Uhr gesperrt, direkt betroffen ist also auch Neckarsteinach. Wichtig für Pendler aus dem Elsenztal: In den Sommerferien enden auch die S-Bahn-Linien S5 und S51 in Neckargemünd und fahren von dort aus direkt wieder zurück. Die Bahn richtet für jeden einzelnen Bauabschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.