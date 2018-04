Bammental. (cm) Es hört einfach nicht auf. Schon wieder hat der "Autoritzer" in der Elsenztalgemeinde zugeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden am vergangenen Wochenende erneut zwei geparkte Autos beschädigt. Am Sonntag wurden laut den Beamten zwischen 15.30 und 19 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zwei Türen und die Heckklappe eines VW Sharan zerkratzt, der im Wochenendhausgebiet oberhalb der Oberdorfstraße geparkt war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro. In der Nacht zum Montag wurde dann ein weiterer Wagen auf dieselbe Weise beschädigt. Der schwarze BMW Mini stand jedoch in der Hauptstraße. Obwohl der unbekannte Vandale bislang immer im Norden der Gemeinde aktiv war, soll auch diese Sachbeschädigung auf sein Konto gehen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich auch hier um den "Autoritzer" handelte. Die jüngsten Beschädigungen waren die Fälle 22 und 23, nachdem der Unbekannte seit 6. September wieder sein Unwesen treibt. Zuvor war ein Dreivierteljahr Ruhe.

Begonnen hatte die Zerstörungsserie an geparkten Autos im November 2012. In nur einem Monat wurden der Polizei 18 zerkratzte Autos gemeldet. Nach einer fast einjährigen Pause setzte sich die Serie in der Weihnachtszeit 2013 fort und dauerte bis Anfang 2014. Weitere 19 Fälle wurden registriert. Stets wütete der Unbekannte in der Oberdorfstraße und im Hermann-Löns-Weg und nachts, seit Neuestem ist er aber auch in anderen Straßen aktiv. Kein Auto scheint sicher: Alle Marken sind betroffen, einige Wagen wurden schon mehrfach zerkratzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mittlerweile rund 60.000 Euro.

Obwohl die Beamten ihre Ermittlungen intensiviert haben, fehlt bislang jede Spur vom "Autoritzer". Die Polizei bittet Anwohner, die etwas Verdächtiges beobachten, sich beim Posten in Meckesheim unter Telefon 0 62 26 / 13 36 oder beim Revier in Neckargemünd unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 zu melden.