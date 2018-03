Von Jutta Trilsbach

Lobbach-Lobenfeld. Vom Schafspelz bis zum Wollpullover ist ein weiter Weg. Er führt über lange Transporte durch ganz Europa. Mit der Schafschur werden Weideschafe im Frühjahr von ihrem Winterfell befreit. Die Rohwolle kann der Schäfer entweder als Isoliermaterial nutzen, im "Sondermüll" teuer entsorgen oder zur Weiterverarbeitung an Wollannahmestellen abliefern. Aber der Verkauf, so bestätigt Joachim Ernst bei der Wollannahme in Lobenfeld, lohne sich für die Schafhalter immer weniger.

Der pensionierte Diplom-Agraringenieur nimmt im Auftrag des Landes Baden-Württemberg das wertvolle Naturprodukt der umweltfreundlichen "Rasenmäher" an und organisiert den Abtransport. Auf den großen Hof des Schaftzuchtbetriebes von Alfons Gimber kommen Hobbyschäfer auch aus weiterer Entfernung, etwa aus Tauberbischofsheim, und liefern die sogenannte Roh- oder "Schweißwolle" an.

Zahlt sich das aus? "Nicht wirklich", bedauert Joachim Ernst: "Je nach Qualität der Rohwolle werden pro Kilogramm zehn bis fünfzig Cent gezahlt, davon gehen drei Cent als EG-Beitrag ab, das lohnt sich eigentlich nicht mehr." Der Weltmarkt für hochwertige Wolle sei durch die zurückgegangene Nachfrage aus China zusammengebrochen, der Preis ab ersten Juni dieses Jahres um 40 Prozent gesunken.

Ernst kontrolliert genauestens, welche Qualität ihm angeboten wird. "Diese Wolle ist schon zwei Jahre alt, hat zu wenig Fett und auch die Motten haben sich eingefressen, also nicht verwertbar. Doch dies ist beispielsweise beste Qualität vom Merinolandschaf", sieht er und sortiert beides aus. Seinen streng prüfenden Argusaugen entgeht nichts. In großen Säcken wird die Fracht gewogen und der Erlös von ihm gleich bar ausgezahlt. Mit ganzen zwölf Euro Einnahmen fährt Willi Horchheimer aus Neckargemünd-Mückenloch wieder heim.

Der begeisterte Hobbyschäfer hält die steilen Hänge am "Rutberg" mit 15 Mutterschafen und 14 Lämmern sauber. Der 74-Jährige hat allein für die Schur 80 Euro bezahlt, also ein kräftiges Minus eingefahren. Doch die Schafhaltung ist für ihn eine Passion, die er an seine Kinder weitergeben wird: "Der Rutberg oberhalb des Skilifts würde ja sonst total verwildern, das können nur Schafe sauber halten", meint Horchheimer und hilft beim Stopfen der Wolle in große Säcke.

Diese werden per Laster nach Bremen transportiert, dort kontrolliert, sortiert und in 600-Kilogramm-Ballen in Containern teilweise nach Polen, Italien oder Tschechien zu Großwäschereien befördert, erklärt Joachim Ernst. Eine Firma in Bregenz am Bodensee verarbeitet die schneeweiße Wolle dann zu Kammzügen und färbt sie in sämtlichen Farben ein. Die gefärbte Wolle wird dann erneut in Osteuropa angekommen in Spinnereien, Webereien und Strickereien weiterverarbeitet. Nun müssen nur noch die Stricknadeln fleißig klappern.