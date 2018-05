Wiesenbach. (fi) Es ist derzeit noch ein laues Lüftchen, das durch die Ratssäle der Region weht. Doch es könnte ein stürmischer Wind werden, wenn sich die Kommunen nicht rechtzeitig Gedanken über mögliche Standorte für Windräder machen. Im Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd mit den Mitgliedskommunen Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg stand das Thema auf der Tagesordnung. Bei der jüngsten Sitzung im Bürgersaal in Wiesenbach stellte der Neckargemünder Bürgermeister Horst Althoff als Verbandsvorsitzender die derzeitige Situation dar.

Wo früher Ausschlussflächen festgelegt waren, kann heute durchaus eine Windkraftanlage installiert werden. Die Anlagen sind privilegiert, "die Erlasslage ist allerdings noch im Gespräch". Also keine Handlungsempfehlungen oder gar eine gesicherte Gesetzeslage. Dennoch will der Verband Vorsorge tragen und hat so in einer ersten Bewertung Flächen definiert, für die keine Windkraftanlagen infrage kommen können. In Flora-Fauna-Habitat-Gebieten beispielsweise, in Biotopen, Naturdenkmalen oder Naturschutzgebieten dürfen wohl keine Rotoren errichtet werden.

Welche Flächen kommen nach der ersten Einschätzung noch infrage? Die Antwort auf diese Frage konnte auch Wilfried Merz vom Büro für Ökologie und Umweltplanung in Heidelberg nicht genau geben, zu unklar ist die derzeitige Situation. Der Gemeindeverwaltungsverband möchte dennoch am Ball bleiben. Sind nämlich keine (Sperr-)Flächen ausgewiesen, kann ein Interessent bei geeigneter Fläche und Infrastruktur durchaus eine Anlage errichten. Vorausgesetzt, die Windgeschwindigkeit - oder im Fachjargon "Windhöffigkeit" - stimmt.

Neckargemünd mit dem Lammerskopf an der Gemarkungsgrenze zu Heidelberg, dem Stadtwald oder dem Neckarhäuser Hof sowie in Gaiberg und östlich von Wiesenbach seien mögliche Standorte. Den beiden geneigten Zuhörern der öffentlichen Sitzung war allerdings unklar, ob der Verband Vorkehrungen gegen Windkraftanlagen treffen will oder mögliche Standorte als sogenanntes Konzentrationsgebiet bevorzugt. Ein Gutachten des BUND zu Wanderfalken soll herangezogen werden, ebenso die Untersuchung des Nachbarschaftsverbandes zum Standort "Drei Eichen", dem "Weißen Stein" und dem Lammerskopf. Hier werden Ergebnisse erst Mitte des Jahres erwartet.

Winfried Schimpf (Neckargemünd, SPD) sprach die steigende Nabenhöhe der Windräder an, Giuseppe Fritsch (Neckargemünd, Freie Wähler) stellte die rhetorische Frage, "ob denn Seevögel an der Küste regelrecht geschreddert werden". Wilfried Merz erklärte, dass es von der Landesanstalt für Umwelt eine Liste der "empfindlichen" Vogelarten gibt.

Das Büro wurde beauftragt, weitere Untersuchungen vorzunehmen, die Fachbehörden abzufragen, was sich auch im verabschiedeten Haushalt des Verbandes niederschlug. Hier sind 30 000 Euro für diverse Windkraftgutachten eingeplant - bei einem Gesamtvolumen von 109 000 Euro. "Sollte der einheitliche Regionalplan verbindlich werden, müssen wir gerüstet sein", meinte Horst Althoff. So sah es auch die Versammlung und gab für die weiteren Standortuntersuchungen ihre Zustimmung.