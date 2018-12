Schönau. (kaz) Der Ort war das Rathaus, der Akteur der örtliche Seniorenbeirat. Dieser informierte über sich und seine Arbeit. Auf Initiative von Bürgermeister Marcus Zeitler war der Rat vor etwa anderthalb Jahren gegründet worden und startete vor einigen Wochen eine Fragebogenaktion. Das Ergebnis war eher ernüchternd. Von 2000 Fragebögen kamen gerade einmal 46 zurück. Das sind weniger als zwei Prozent. Dabei sollten die Senioren eigentlich nur ankreuzen, was ihnen in Schönau gefällt und in welchen Bereichen Verbesserungen notwendig wären.

Da steht nach einem kurzen Blick auf die eingegangenen Fragebögen der öffentliche Nahverkehr an erster Stelle. Schönau ist durchaus mit dem ÖPNV erreichbar, aber abends oder an den Wochenenden sind die Verbindungen selten und die Fahrgäste müssen in Neckarsteinach die S-Bahn nehmen, um beispielsweise in Richtung Heidelberg zu kommen. Bei der Fragebogenaktion war übrigens das Altenpflegeheim "Haus Steinachtal" mit rund 30 Rückmeldungen ganz vorn mit dabei. Da hat sich wohl die engagierte Sozialarbeiterin Susanne Arenz ins Zeug gelegt.

Die Älteren in der Stadt, die zum Teil auf den Rollator angewiesen sind, finden es nicht so gut, dass Autos entweder mit nicht angemessener Geschwindigkeit durch den Ort fahren oder dass Gehwege teilweise zugeparkt werden. Stellenweise sind die Gehwege in Schönau ohnehin so schmal, dass der Spaziergang durch den Ort für Senioren nicht unbedingt ein Vergnügen ist. Auf besagtem Fragebogen ging es auch um die Freizeitgestaltung und um die Gesundheitsversorgung der Älteren.

Am Infostand war auch Jürgen Schubert vom Kreisseniorenrat präsent. Die Einrichtung weihte vor einigen Monaten ihre Geschäftsstelle im Rathaus in Neckargemünd ein - samt PC-Studio, in dem Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer vermittelt werden. Laut Schubert war der Seniorenbeirat in Schönau die erste Gruppe, die sich nach der Eröffnung der Geschäftsstelle mal vor Ort umschauen wollte.

In Schönau gibt es noch keinen Seniorentreff, in den wenigen Rückmeldungen zur Fragebogenaktion wünschte sich der eine oder andere Befragte aber durchaus solch einen Treff beziehungsweise einen Stammtisch. Auch die Nahversorgung war für viele ein Thema.