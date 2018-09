Gaiberg. (nah) Es ist schon eine kleine Idylle, das Haus am Wald gleich neben dem Bärenbrunnen. Doch der Schein trügt. Für Hauseigentümer und Verwalter ist die Idylle längst getrübt durch einen sich schon seit Jahren hinziehenden Streit zwischen den Eigentümern auf der einen Seite und der Gemeinde wie Kreisbauamt auf der anderen Seite. Dabei geht es um den Bau von fünf Stellplätzen.

Einst war das Haus am Wald ein Ferienhaus für Erholung suchende Kinder. Seit einigen Jahren befindet es sich im Privatbesitz. Aufgekauft wurde es in einem ziemlich herunter gekommenen Zustand und nach baubiologischen Gesichtspunkten rundum saniert. Der Eigentümer steckte Geld hinein und gewann durch einige bauliche Veränderungen Platz für vier Wohneinheiten und eine Praxis. Nach der geltenden Stellplatzverordnung hat er für diese Nutzung neun Stellplätze insgesamt nachzuweisen. Und das ist das Problem.

Um sich möglichst nicht die Zügel aus der Hand nehmen zu lassen, hatte der Gemeinderat eigens für den Bereich einen Bebauungsplan aufgestellt. Er bestimmt, dass keine Stellplätze an der Straße im Anschluss an die bereits bestehenden Garagen und die Stellplatzreihe der Reihenhäuser gebaut werden sollen, sondern auf dem Grundstück nachzuweisen seien. Der Bereich an der Straße wurde als private Grünfläche bestimmt.

Damit reagierte die Verwaltung, so erinnert sich Bürgermeister Klaus Gärtner im Gespräch, auf den mit wachsendem Unwillen beobachteten Zustand der Parkierungsgepflogenheiten im Bereich des Bärenbrunnens. Egal zu welcher Tageszeit - selten findet sich hier ein freier Platz. Anwohner hätten ihre Fahrzeuge in diesem Bereich abgestellt und Leute, die vom Bärenbrunnen Wasser holen, parkten ebenfalls kreuz und quer vor dem Brunnen. Fünf weitere Parkplätze durch die Wohnungen im Haus am Wald wolle man deshalb dort nicht auch noch haben, so die Gemeinde und die Mehrheit im Gemeinderat.

Für die Eigentümer, die einen Bauantrag an die Verwaltung stellten, bedeutete dies, die Stellplätze anderweitig auf ihrem Grundstück unterzubringen, was planerisch bewerkstelligt wurde. Auch am Bachlauf sollten Stellplätze liegen. Dem Bauantrag wurde zugestimmt.

Doch der Eingriff ins Grundstück, durch das der Weihwiesenbach plätschert und im unteren Bachlauf als 24a-Biotop besonders geschützt ist, erschien den Eigentümern zu groß im Vergleich mit den viel einfacher anzulegenden Parkplätzen auf dem Grundstück entlang der Straße. Auch um parkende Fahrzeuge nicht in die Nähe der Wohnungen zu platzieren, verblieb als zusammenhängende Stellplatzfläche nur der Hang neben dem oberen Bachlauf. Unter aufgeschichteten Steinhaufen überwintern hier aber Feuersalamander, denen die Wohnung regelrecht abgerissen würde. Nachdem einige Zeit verstrichen ist und die vom Kreisbauamt geforderten Stellplätze immer noch nicht nachgewiesen sind, droht den Eigentümern jetzt ein Zwangsgeld. Es ist bereits angeordnet.

Alexander Wenning von der Gemeindeverwaltung sagte, dreimal sei der Bauantrag gestellt und abgelehnt worden. An der Straße dürften die Stellplätze nun einmal nicht angelegt werden. Beim Hausverwalter Günter Eck verdichtet sich der Eindruck von Mobbing. Um für sein Anliegen Unterstützung zu finden, wurden Unterschriften gesammelt - 200 sind bereits zusammengekommen.