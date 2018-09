Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Nach einem stürmischen Samstag mit reichlich Schneefall ist das Märchen vom weißen Winterwald wahr geworden - zumindest in den höheren Lagen wie in Wilhelmsfeld. Während die Anwohner gestern Vormittag noch damit beschäftigt waren, die Gehwege freizuschaufeln, war der Parkplatz am Langen Kirschbaum gegen 11 Uhr fast voll belegt. Da wurden Schlitten aus dem Kofferraum geholt, Hunde für den Schneespaziergang angeleint und dick "eingepackte" Kleinkinder in die weiße Pracht entlassen, die ihnen bis zu den Knien und manchmal gar bis zur Hüfte reichte.

Sätze wie "Die Kinder hatten ihren Spaß" klingen bei Berichten über die Schneelage zwar etwas abgedroschen. Aber genauso war es. Und die Älteren sahen ebenso aus, als hätten sie trotz etlicher Minusgrade auf rund 550 Metern ihr Vergnügen. Das lag natürlich auch an der Sonne, die viel früher "hinter den Wolken hervorlugte" als im Wetterbericht vorausgesagt - der Himmel wurde jedenfalls zusehends blauer.

Da es die nächsten Tage frostig bleiben soll, dürften auch die Loipen von Wilhelmsfeld zum beliebten Ausflugsziel werden. Die Hauptverkehrsstraßen in dem Luftkurort sind vorbildlich geräumt, auf den Seitenstraßen und Wanderparkplätzen geht ohne Winterreifen allerdings gar nichts.