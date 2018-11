Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Die Zeit, die Winfried Schimpf mit seinem kommunalpolitischen Engagement verbracht hat, ist schon beachtlich. Grob überschlagen sind das zusammengerechnet über zwei Jahre am Stück. Seit über 40 Jahren gehört Schimpf nun schon dem Gemeinderat der Stadt Neckargemünd an. Dafür hat er schon viele Ehrungen erhalten. Eine weitere kommt nun dazu - das verriet Bürgermeister Horst Althoff im Dilsberger evangelischen Gemeindehaus beim Sektempfang anlässlich des 40-jährigen Gemeinderatsjubiläums. Winfried Schimpf soll den goldenen Ehrenring der Stadt erhalten.

Der Gemeinderat wird in seiner kommenden Sitzung über den Antrag beschließen. Und Bürgermeister Althoff konnte mit weiteren Zahlen aufwarten: Seit 30 Jahren sei Schimpf Fraktionsvorsitzender und seit 30 Jahren stellvertretender Bürgermeister. Er schrieb das große Durchhaltevermögen der Disziplin des SPD-Gemeinderats zu und stellte fest: "Dieses Jubiläum hat noch keiner in der Stadtgeschichte erreicht."

Am 20. April 1975 war es, als Winfried Schimpf, damals Lehrer für Englisch und evangelische Theologie am Gymnasium Neckargemünd, in die Kommunalpolitik einstieg. Als Bürger von Dilsberg war er auf Platz 22 in den Gemeinderat der Stadt gewählt worden. Fünfmal bestätigten die Wähler ihn fortan bei Gemeinderatswahlen mit großer Stimmenmehrheit auf dem ersten Platz.

1600 Stunden verbrachte Schimpf in den vergangenen 40 Jahren im Gemeinderat. Mit 1200 Stunden folgen die Fraktionssitzungen. Aber auch im Kreistag vertritt er seine Partei seit 2009 - mittlerweile in der zweiten Mandatsperiode. "Ich bin dem Himmel und meiner Frau Christiane dankbar für 40 Jahre fröhliches Durchhalten können", sagte Schimpf bei dem Empfang auf dem Dilsberg. Ganz besonders freue er sich über die Anwesenheit alter Weggefährten, sagte er - zum Beispiel der ehemaligen CDU-Gemeinderäte Herbert Hoffmann und Lothar Eisenhauer.

Im Kreis der Gäste des Empfangs, Kollegen des SPD-Ortsvereins, der Fraktion und dem Gemeinderat, Rathausmitarbeiter und Amtsleiter, wurde auch aus dem kommunalpolitischen Nähkästchen geplaudert und die eine oder andere Anekdote ausgetauscht. "Die eindeutigen Mehrheiten, die es im Gemeinderat gegeben hat, die gibt es nicht mehr", bemerkte Oskar Schuster und spielte damit auch auf die Veränderung im kommunalpolitischen Zusammenspiel der Parteien an. Oskar Schuster lobte als besondere Eigenschaft Winfried Schimpfs dessen außergewöhnliche Loyalität: "Auch wenn wir nicht immer politisch einer Meinung waren."

Hermino Katzenstein überbrachte die Glückwünsche der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen und überreichte Christiane Schimpf, die ihren Mann allzu oft entbehren musste, einen Blumenstrauß. Die Rathausmitarbeiterinnen Petra Polte und Regina Watzelt hatten ebenfalls ein Geschenk mitgebracht. Schimpf, da sind sich seine Weggefährten einig, war nie einer, den man in die Gemeinderatssitzungen schleppen musste. Kommunalpolitik hat ihm immer Spaß gemacht. Und so freute sich der Geehrte selbst auf die weitere Zusammenarbeit.