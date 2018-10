Von Roland Fink

Wilhelmsfeld. Das etwas abseits gelegene Stück Land am Riesenberg und Tannenweg war jahrelang der Nutzung des Landesforstes vorbehalten. Aus Lagerstätten, Werkstatt und Unterkünften für Forstarbeiter soll jetzt aber ein attraktives Baugebiet im Unterdorf werden. Dafür war der Erlass eines Bebauungsplanes notwendig, den Bürgermeister Hans Zellner noch in die letzte Sitzung vor der Sommerpause einschob.

Diese Zusammenkunft war aber gleichzeitig auch die erste Sitzung des neuen Gemeinderates. Und die "Neuen" fühlten sich augenscheinlich gleich in ihrem Element. Der extern beauftragte Planer Dietmar Glup geriet stellenweise in Argumentationsnot, als er das von seinem Büro entwickelte Vorhaben im Räterund durchsetzen wollte. Letztlich gelang es ihm jedoch bei neun Zustimmungen.

Die Forstverwaltung des Landes ist als Eigentümerin gewillt, auf der 1,74 Hektar großen Fläche bebaubare Grundstücke zu schaffen, zu erschließen, neu zu parzellieren und zu verkaufen. Damit dies möglich ist, muss die Gemeinde einen Bebauungsplan beschließen. Die Gemeinde kommt dadurch in den Vorteil eines finanziellen Abschöpfungsbetrages, einer Neubebauung und neuer Einwohner.

Die detaillierte Behandlung von Anregungen während der Offenlage der Pläne ist zwingend notwendig, die Bürger waren reichlich vertreten bei der öffentlichen Sitzung. Es war bekannt, dass Teile des Geländes früher als Mülldeponie genutzt wurden. Bohrungen und ein Gutachten wurden erstellt - freilich "nur als interne Verwaltungshilfe", so der Bürgermeister. Dieses lag den Räten jedoch nicht vor, was Sprecher aus der GIW-Fraktion deutlich bemängelten.

An die Verwaltung und den Planer gab es viele Fragen: Wird das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan von 1994 eingehalten? Verkraften die Abwasserkanäle weitere Zuleitung? Wie wird das Niederschlagswasser entsorgt? Wie ist die Parksituation bei zehn neuen Wohnbebauungen? Reicht die Fahrbahnbreite? Warum kein Gehweg? Doch so konkret die Fragen waren, so vage waren oft die Antworten. "Wird geprüft", hieß es mehrfach.

Gottfried Türk (GIW) hatte bereits zu Beginn gegen das "Schnellschussverfahren" mangels auskömmlicher Unterlagen protestiert und stellte einen Vertagungsantrag. "Zu viele Fragen sind noch unbeantwortet und uns wurden alte Pläne aufgetischt", meinte Türk. Bei nur vier Zustimmungen wurde jedoch weiter beraten.

Die Parzellierung wurde ebenfalls kritisiert. So müsse bei einer Geschossflächenzahl von 0,3 ein besonders langes Baufenster mit 100 Metern geteilt werden, um eine zu dichte Bebauung zu vermeiden. Hier lenkte Zellner ein, was bei sieben Zustimmungen - der Rest enthielt sich - auch beschlossen wurde. Sowohl über Geschosshöhen und Traufhöhen als auch über Verkehrsaufkommen und Autostellplätze wurde gefeilscht. "Mehr als sechs Stellplätze zusätzlich sind in dem engen Areal kaum machbar, die Anwohner sollen ihre Garagen räumen, Holz raus, Autos rein", so der Bürgermeister.

Der Umwelt- und Grünordnungsplan sowie die Ökobilanz wurden vom Unternehmen "Bioplan" aus Heidelberg vorgestellt. Bei der Gegenüberstellung vom erfassten Bestand an "Natur" beim Tannenweg und der gewünschten Umnutzung ergibt sich ein Ökopunktedefizit von 23.636 Punkten, das auszugleichen ist. Dazu wurden diverse Vorschläge unterbreitet: So könnte eine Naturwaldzelle mit 1,6 Hektar im "Kameralwald" geschaffen und eine Teerdecke auf rund zwei Kilometer Länge beim Ameisenbuckelweg auf Gemarkung Schönau entfernt werden. Damit ist der Eingriff in die Landschaft durch die Bebauung voll kompensiert.

Unter der Bedingung, dass die Offenlage mit Bürgerbeteiligung erst nach den Sommerferien stattfindet, stimmte der Rat dem Bebauungsplan "Tannenweg" mehrheitlich zu.