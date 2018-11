Zwei der großen Vorhaben in diesem Jahr: Über eine halbe Million Euro fließt in die Sanierung des Kohlhofwegs und auch der José-Rizal-Park soll neu gestaltet werden. Fotos: Alex

Zwei der großen Vorhaben in diesem Jahr: Über eine halbe Million Euro fließt in die Sanierung des Kohlhofwegs und auch der José-Rizal-Park soll neu gestaltet werden. Fotos: Alex

Von Roland Fink

Wilhelmsfeld. Die Gewerbesteuer ist mit 150.000 Euro kaum der Rede wert. Und dennoch kann der Luftkurort auch im neuen Jahr einiges für seine Bürger leisten - und sogar noch etliche Projekte ins Visier nehmen. Bei der einstimmigen Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2014 mit einem Gesamtvolumen von 8,9 Millionen Euro in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates konnte Bürgermeister Hans Zellner nämlich auf die Nettoinvestitionsrate von 313.000 Euro verweisen. "Und damit können wir aus eigener Leistungskraft dringend notwendige Investitionen finanzieren", sagte er.

Die Hälfte des Verwaltungshaushalts, der sich auf 6,8 Millionen Euro beläuft, wird mit Anteilen aus der Einkommensteuer sowie mit Schlüsselzuweisungen finanziert. Was auch zeigt, wie sehr der Luftkurort von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig ist.

"Die Umlagen schlagen mit 2,4 Millionen Euro zu Buche, das sind 134.400 Euro mehr als 2013", betonte der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV), Werner Fischer. Der Personalaufwand in der Gemeinde und bei den Verrechnungen an den GVV beläuft sich auf 1,42 Millionen Euro. Vor allem die Kinderbetreuung lässt die Ausgaben steigen: Waren es im Jahr 2010 noch 243.000 Euro an eigenen Aufwendungen, so sind es für dieses Jahr nun schon 327.000 Euro - über ein Drittel mehr. Mit der Zuführung von 427.200 Euro an den Vermögenshaushalt - dessen Volumen beläuft sich auf 2,1 Millionen Euro - zeigte sich Werner Fischer zufrieden.

Und wohin fließt das Geld in Wilhelmsfeld in neuem Jahr? Gleich drei Projekte mit einem Volumen von jeweils rund einer halben Million Euro sind vorgesehen. Das sind die Sanierungsarbeiten im Kohlhofweg mit 575.000 Euro und der bereits beschlossene Erwerb des Grundstücks nahe dem Bauhof mit Gebäude und geplanten Um- und Ausbau bei einem Kostenaufwand von 550.000 Euro. Des Weiteren sind 500.000 Euro für die Neugestaltung des Platzes zwischen Schule und Odenwaldhalle sowie dem angrenzenden José-Rizal-Park in den Plan aufgenommen. Zur Finanzierung müssen 880.000 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der Schuldenstand wird 2014 nicht weiter erhöht.

Stefan Lenz (FW) sah alle öffentlichen Gebäude am Ende der Wahlperiode des Gemeinderates - am 25. Mai sind Kommunalwahlen - in einem guten Zustand: "Unsere Einwohnerzahlen müssen wir halten, den ÖPNV verbessern genauso wie die Schulwegsplanung."

Für die GIW sah Gottfried Türk in dem Budget einen "typischen Haushalt am Ende einer Wahlperiode". Wichtig sei für seine Fraktion ein Verkehrsgutachten, Wilhelmsfeld sei ein neuralgischer Knotenpunkt in den Linien Heidelberg-Weinheim und Schriesheim-Odenwald.

Überhaupt keinen besonderen Haushalt sah Melanie Oberhofer (CDU). Für die örtlichen Vereine und die Lebensqualität weiterhin einiges zu leisten, auch wenn viel Geld in Straßen verbuddelt wird, sah sie als wichtig an.