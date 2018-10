Wilhelmsfeld. (fi) Erst einmal Gedanken machen, planen, abwägen. Der Gemeinderat hat den ersten Schritt gemacht und bei einer Gegenstimme von Domenico Esposito und einer Enthaltung von Siegfried Schäfer (beide CDU) eine Überplanung des Platzes vor der Odenwaldhalle in Auftrag gegeben samt einer neuen Gestaltung des Rizal-Parks. Trotzdem ging es gleich um Details wie plätscherndes Wasser, eine breitere Treppe und "Straßenerhöhungen" durch Schwellen auf der Fahrbahn. Dinge, die aber erst später abzustimmen sind.

Bürgermeister Hans Zellner forderte deshalb zuerst einmal die grundlegende Zustimmung. "Eine Aufwertung dieses meistbesuchten Ortes in der Gemeinde ist dringend notwendig, der Platz verkommt als reiner Parkplatz", so seine Mahnung. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und dem Gemeindeausgleichstock wären bei entsprechendem Ausbau denkbar. Die derzeit absehbaren Kosten belaufen sich auf 630.000 Euro, bei 370.000 Euro an Landesmitteln verbliebe immer noch ein erklecklicher Rest bei der Gemeinde. Eine neue Asphaltschicht würde 150.000 Euro kosten, so hatte es das Ingenieurbüro Erich Schulz aus Hirschberg ermittelt, allerdings ohne mögliche Förderung. Die gibt es nur bei entsprechender "multifunktionaler Aufwertung" und erweiterten gestalterischen Aspekten.

Was sich unter dem Platz abspielt, ist ein Kapitel für sich und wird noch die Ingenieure beschäftigen. Kanäle und Leitungen, Rohre und Abflüsse kreuzen den Platz. Es soll eine Erweiterung von derzeit 840 auf 1100 Quadratmeter erfolgen. Tragen Rinnen und offene Wasserläufe zur Neugestaltung bei, wohin mit den Parkern, dem "Taxi Mama" sowie den "Schülerbring- und Holdiensten" an der nahen Schule? Ein verkehrsberuhigter Bereich ist denkbar, Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde sind notwendig.

Der Rizal-Park soll seinem Namen Ehre machen und wirkliche Erholungsfunktion haben. Wenn eine neue Treppe gewünscht ist, muss diese völlig anders aussehen als die bestehende. Die gesetzlichen Vorgaben haben sich geändert. Bleibt das Wasserbecken: Kommen zusätzliche Wasserspiele hinzu, wird ein Objekt mit Symbolgehalt zum philippinischen Calamba eingebracht, kann das Wegerecht über die Wiese über das Kirchengelände aufgeweitet werden, wie werden Eltern, Vereine, Kindergarten, Schule und die Bevölkerung beteiligt? Und vor allem: Wo liegt die finanzielle Schmerzgrenze für eine neue, annehmbare Ortsmittengestaltung? Fragen, die Wilhelmsfeld noch beschäftigen werden.