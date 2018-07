Von Roland Fink

Wilhelmsfeld. Eintritt in die Tagesordnung der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Luftkurort, Wortmeldung von Gottfried Türk (GIW), um zwei Tagesordnungspunkte abzusetzen, Scheitern des Antrags bei nur fünf Zustimmungen und sieben Gegenstimmen und dennoch kein, wie von der Verwaltung eingeforderter Grundsatzbeschluss.

Was war geschehen? Sowohl für das Gebiet "Laiersberg" als auch für den "Rainweg" war die Bildung von Umlegungsausschüssen vorgesehen. Gottfried Türk argumentierte bei dem Antrag seiner Fraktion auf fehlende Informationen und darauf, dass der neue Gemeinderat in der Sache entscheiden sollte. "Mehr als ein Drittel des Gremiums werden neue Leute sein, da sollte es fair sein, den künftigen Gemeinderat entscheiden zu lassen", begründete er.

Bürgermeister Hans Zellner verwies darauf, dass die Klagefrist zur Wahlfeststellung zu den Gemeinderatswahlen noch nicht abgelaufen sei. Es gehe zu viel Zeit ins Land, es sei heute zu entscheiden. Als die betreffenden Tagesordnungspunkte schließlich aufgerufen wurden, verließen die drei Mitglieder der Grünen Initiative "unter Protest" den Ratstisch. Da einige Gemeinderäte in der Sache befangen waren, verblieben noch sechs Gemeinderäte am Tisch.

Und das waren zu wenige, um abstimmen zu können. "Wir sind nicht beschlussfähig", teilte der Bürgermeister mit. Die Gemeindeverwaltung werde alle Schritte vorbereiten, "in der nächsten Sitzung reicht die einfache Mehrheit", stellte er fest. Er folgte dem Wunsch von Stefan Lenz (Freie Wähler), über die Gebiete "Laiersberg" und "Rainweg" dennoch auch in kleiner Runde zu diskutieren. Der "Laiersberg" verfügt über rechtskräftig ausgewiesene Bauplätze, "bei bezahlbaren Bodenpreisen derzeit Mangelware in Wilhelmsfeld", begründete Rathauschef Zellner das Vorhaben.

Die Nachfrage wäre vorhanden, alle Grundstücke sollten daher in die Umlegung miteinbezogen werden. Die Anlieger wünschen eine geordnete Bebauung. Auch der Wunsch von Eigentümern, ihr Gelände zu veräußern wurde genannt. Es könnten 25 Grundstücke gebildet werden. Stefan Lenz würde für die Freien Wähler die Umlegung unterstützen, dem schloss sich Michael Gärtner für die Bürgergemeinschaft an.

Bei der Beratung, durch mangelnde Präsenz und zwei zusätzlichen Befangenheiten zur Umlegung "Rainweg" weiter dezimiert, sah Bürgermeister Zellner keinen Grund trotz anhängigem Normenkontrollverfahren die vorgesehene Umlegung zu stoppen. "Dem Verfahren sehen wir gelassen entgegen, mögliche Verstöße sind heilbar."

Er führt das Ansinnen von Gottfried Türk im Technischen Ausschuss an, eine Bauvoranfrage zurückzustellen und eine Umlegung einzuleiten. Auch ohne einen Ausbau der Straße "Rainweg" sei eine Bodenordnung notwendig, so Rathauschef Zellner. Doch sollte die Gemeinde die notwendigen Straßenflächen erhalten, um zu einem späteren Zeitpunkt erschließen zu können. Fast schon zu spät mit einer Umlegung bei genehmigter Bauvoranfrage sah Lenz die Situation, Michael Gärtner kritisierte das Verlassen der Sitzung durch die Grüne Liste.