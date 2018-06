Wilhelmsfeld. (fi) Es soll doch alles schön werden, rund um das Ehrenmal des Dr. José Rizal in Wilhelmsfeld. Und wenn schon der gesamte Platz völlig neu gemacht wird, sollte es an der Gestaltung des Rizal-Parks nicht scheitern. Dennoch: Der Gemeinderat dreht jeden Euro um bei diesem Millionenprojekt. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschuss ging es um die Bepflanzung der Rizal-Anlage.

Eine beschränkte Ausschreibung an sechs Baumschulen bei drei Abgaben erbrachte nicht das kostenmäßig gewünschte Ergebnis. "Mit 4000 Euro über der kalkulierten Summe war das zu viel, wir haben nachverhandelt", gab Bürgermeister Hans Zellner bekannt. Das Resultat: Die Ladenburger Baumschule "Huben" liefert die Pflanzen und die Firma "Naturraum Design Schneider" aus Wilhelmsfeld setzt und pflanzt. Alles zum Preis von 22 427 Euro brutto.

Heimische Hainbuche, Zier- und Scharlachkirche mit nicht gefüllten Blüten sowie Felsenbirne und portugiesischer Kirschlorbeer werden nach dem Anwachsen ein ganzheitliches Bild abgeben. Es wurde darauf geachtet, dass wegen der Nähe zur Schule und zur Odenwaldhalle keine giftigen Pflanzen Verwendung finden, dass kaum Baum- und Heckenschnitt notwendig ist, um den Bauhof nicht noch stärker zu belasten, und dass sowohl im Frühjahr als auch im Herbst der Platz begrünt ist. "Mit den Gräsern am Hang wird das eine prächtige Gesamtkulisse", ist sich Landschaftsarchitektin Karen Ostholthoff aus Mühlhausen sicher.

Ursprünglich war angedacht, dass ältere Bäume im Bestand erhalten bleiben. Doch Leitungsführungen oder Bauarbeiten der grenznahen Bereiche verringerten die Chance, dass die alten Bäume keinen Schaden nehmen.