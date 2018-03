Von Roland Fink

Wilhelmsfeld. Gestern quälten sich die Läufer beim anspruchsvollen "Gelita Trail Marathon" in Heidelberg. Martin Metz hat sich beim Ironman dagegen nicht gequält, sondern es genossen, wie er sagt. Dabei ist er nicht nur 42 Kilometer gelaufen, sondern zuvor auch noch 3,8 Kilometer geschwommen und 180 Kilometer Fahrrad gefahren. Vor zwei Wochen hat er am Ironman auf Hawaii teilgenommen, dem härtesten Sportereignis der Welt. Und das in einer Zeit von 13 Stunden, 59 Minuten und 29 Sekunden. Das bedeutete Platz 18 von 36 in der Altersklasse 65 bis 69 Jahre. Das muss dem 68-Jährigen erst einmal jemand nachmachen. "Dabei habe ich den Lauf langsam angehen lassen, ich habe es genossen, bei Dunkelheit und angenehmen Temperaturen ins Ziel zu kommen", erzählt Martin Metz mit der Startnummer 203, der inzwischen wieder in seinem Wohnort Wilhelmsfeld angekommen ist.

Los ging's zehn Tage vor dem Triathlon am Flughafen in Frankfurt, an Bord des Flugzeuges waren viele Ironman-Teilnehmer auf "Big Island", wie die größte Insel auch genannt wird. Mit Gepäck und Fahrrad kamen sie im Kona-Distrikt nach elf Stunden über St. Francisco und weiteren fünf Stunden Flug an. "Da ist man gleich erschlagen von der Hitze, man fliegt Ortszeit 14 Uhr weg und kommt Ortszeit 21 Uhr an", erzählt Metz. Eine Zeitverschiebung von zwölf Stunden, die zusätzlich zu schaffen macht.

Morgens um sieben ging's ins Wasser, immerhin auch 28 Grad warm. Ohne Neoprenanzug, der ist nämlich nur bis 23 Grad erlaubt. Locker schwimmen, laufen, radfahren, sich vorbereiten auf den Wettbewerb. Scharfkantig ist das Lavagestein, "da hatte ich auf einmal vorne und hinten einen Plattfuß, der Mantel war aufgeschlitzt", erinnert sich Metz. Die Polizei half, es ging zurück zum Hotel.

2000 Sportler aus aller Welt streben jedes Jahr die Qualifikation für Hawaii an, 5000 Helfer sorgen auf der Insel für die Organisation. Schwimmen ist nicht die Paradedisziplin von Martin Metz, doch beim Radfahren und Laufen ist er in seiner Welt. Trotz des massiven Gegenwinds auf der Strecke entlang des Pazifiks. Schlagartig setzte beim Rennen die Dunkelheit ein, einsam lief der Mann seinen Marathon Richtung Ziel, das Feld hatte sich auseinandergezogen. "Da ist alles stockdunkel, nur jeden Kilometer sieht man ein Licht", so der Wilhelmsfelder. Das sind die Verpflegungsstellen.

Dass das Ziel näherkommt, erkannte er an dem Menschenspalier, das bis nachts eifrig anfeuert und klatscht. Geschafft! Im Ziel griff Metz erst einmal zu Eiscreme und Pizza. Der Medizincheck war auch kein Problem, Martin Metz genoss die Stimmung im Ziel. Er konnte zuschauen, wie sich andere ins Ziel schleppten. Wer nach Mitternacht nicht angekommen war, der wurde auch nicht gewertet, sondern eher vom "Besenwagen" eingesammelt. 78 Jahre war dieses Mal die älteste Frau, 81 ein japanischer Sportler.

"Das Medieninteresse war unglaublich, den ganzen Tag Hubschrauber, Motorräder mit Kameraleuten darauf, überall Fotografen und Firmenpräsentationen." Kona steht Kopf um die Zeit des Ironman. Was sich auch in den Preisen niederschlägt. Alles ist etwa doppelt so teuer wie sonst, wenn die US-Amerikaner in Scharen das Eiland genießen.

Martin Metz ist wieder daheim, mitgebracht hat er einen gelben Fisch für die neugeborene Enkelin, ebenso ein Bild mit Delfinen. "Das ist faszinierend, die Tiere dort zu sehen", sagt er. Kaum wieder zu Hause, hat er sich für den französischen Ironman in Nizza im Juni nächsten Jahres angemeldet. Hier muss Metz in seiner Altersklasse auf das Siegertreppchen kommen, um sich wieder für Hawaii zu qualifizieren. Und er muss 600 Euro Startgeld in der Tasche haben, die Organisatoren sind da eisern. Das wäre dann die Fahrkarte für Hawaii 2014, für den "Eisenmann" inzwischen nichts Neues. Und doch immer eine neue Erfahrung.