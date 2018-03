Grün ist nicht gleich Grün: Am Hilsbach gedeihen zahlreiche Leckereien und Heilmittel. Fotos: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Am Hilsbach wächst die Brunnenkresse, sie schmeckt würzig-scharf und ist reich an Vitamin C. Auch deshalb ist der Bach eine Station bei der Wildkräuterführung mit Susanne Steuer-Lühr von der Naturschutz- und Streuobstwieseninitiative. Die diplomierte Sozialpädagogin kennt sich mit Kräutern gut aus und gibt ihr Wissen bei Führungen weiter.

Der Gang hinunter zum Bach führt vorbei an einer Wiese voller Anemonen. Die sind hübsch anzuschauen, das ist sozusagen der Zweck ihres Daseins. Die blauen Veilchen am Wegesrand sehen mindestens genauso gut aus. Dass aus der Pflanze Veilchen-Pastillen zubereitet werden können, ist bekannt. Aber die Blüten in einen Salat mischen? Auch das geht. Letztlich ist es für ein Veilchen wahrscheinlich sogar besser, auf der Zunge zu vergehen, statt auf der Wiese zu verwelken.

Der Spitzwegerich als Allheilmittel - sei es als Hustensaft oder als natürliches Wundpflaster - war bei der Führung ebenso ein Thema wie die Brennnessel, von der sich rund 70 Schmetterlingsarten ernähren, wenn sie nicht ausgerissen wird, sondern stehen bleiben darf. Jung geerntet ist die Nessel zudem selbst ein Heilkraut, aus dem sich zum Beispiel ein Tee zubereiten lässt. "Das kann ich mir jetzt doch nicht alles merken", meinte eine Teilnehmerin der Wildkräuterführung, während eine andere alles Gehörte aufmerksam auf einem Block notierte.

Den wilden Meerrettich gab es nicht am Bach zu ernten, sondern unter einem neu gepflanzten Obstbaum. "Lasst bitte noch was stehen, damit die Pflanze weiter wachsen kann", lautete die Ansage eines Vaters, dessen Töchter bei der Wildkräuterführung dabei waren und die sich am Meerrettich zu schaffen machten.

Ein gelber Blumenteppich war im Wiesengrund am Hilsbach zu bewundern. Die Sumpfdotterblumen fühlen sich in der Nähe des Baches besonders wohl. Nach der "Grünkraft", die Kräuter im Frühling spenden können, geht es bei der nächsten Führung im Juni um die Sonnenkraft der Sommerpflanzen. Bei solchen Führungen lernen die Gäste immer wieder etwas Neues dazu, bis sie sich selbst in der Lage fühlen, auf der Wiese die richtigen Kräuter zu sammeln. Mit 15 Euro pro Person sind die Touren zwar relativ teuer, zur Pflege der Grundstücke ist der Verein allerdings auf solche Einnahmen angewiesen.

Info: Mehr Infos zu geplanten Kräuterführungen gibt es bei Susanne Steuer-Lühr unter Telefon 0 62 02 / 4 09 83 10 oder per E-Mail an info@ streuobstwiese-wilhelmsfeld.de