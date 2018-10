Eppelheim. (fi) Firmenchef Hans-Peter Wild ging leer aus. Knappe zwei Monate fehlten und er wäre auch unter denen gewesen, die bei der Jubilarfeier seiner diversen Werke in Eppelheim gesondert auf die Bühne gerufen wurden. Und für die ein ganz individueller Spot über ihr Arbeitsleben gedreht und vor den Jubilaren gezeigt wurde. Doch Dr. Hans-Peter Wild stand auch so am Rednerpult und konnte die Schar der Firmenjubilare begrüßen, die für langjährige Mitarbeit im Unternehmen geehrt wurden.

Hans-Peter Wild ist im Dezember 1973 in die väterliche Firma eingetreten, "doch ich bekam erst ab Februar mein erstes Geld, da nimmt es die Personalabteilung sehr genau". Also, "sein" Jubiläum hatte er knapp verpasst. Dennoch, "absolut zuverlässige und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ein unschätzbares Kapital". Mit Sylvia Altmann musste der Chef nicht weit gehen, seine Vorzimmerdame wurde von ihm gerne für 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Ebenso Hans-Peter Voss, alter Hase im Geschäft und neuer Chef von Wild flavour Europe, Middle East, Africa (EMEA).

"One moment in time" hatte der Werkschor unter Leitung von Reiner Wagner gesungen, "gib mir einen Augenblick in der Zeit", das war für die Jubilare im Casino ein Innehalten und ein Rückblick auf ihre langjährigen Arbeitsjahre in den Wild Werken. 40 Jahre sind Roland Treu als Mechanikermeister und Karl-Heinz Gieser als Elektriker im Betrieb. Kurze Grußvideos aus ihren Teams ließen hinter die Kulissen des Arbeitslebens blicken. Roland Treu hatte sogar die Anekdote parat, als er zur Montage im damaligen Iran des Schahs Reza Palevi tätig war. "Morgens wurde die Produktion in der Capri-Sonne-Anlage mit einem Schuss Wodka aus Tanks angefahren, das war ein tägliches Ritual für alle Mitarbeiter". Karl-Heinz Gieser erinnerte sich, wie er früher die langen Wege zum Kesselhaus bemängelte. Er wurde beruhigt, "bald steht das Kesselhaus in der Mitte". Was durch die Expansion des Unternehmens und die weiteren Baulichkeiten um den Kern des Werkes in der Tat bald Wirklichkeit werden sollte (vgl. Artikel auf Seite 3).

Carsten Kaisig, Geschäftsführer der INDAG und der SiSi Werke, nahm die Ehrungen vor. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden weitere 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seitens der Geschäftsleitung von Thomas Eller geehrt, sieben für zehnjährige Verbundenheit zu Wild. Die weitere Expansion von Wild verdeutlichte den Gästen auf der Jubelfeier, dass sie alle auf dem richtigen Wege sind. Angestoßen wurde mit der neuesten Kreation des Hauses, einem prickelnden Wein-Minze Getränk.