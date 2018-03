Von Klaus Emig

Wiesenbach. Bereits in mehreren Sitzungen diskutierte der Gemeinderat intensiv und kontrovers über insgesamt sechs Varianten für ein Urnengrabfeld am Westzugang des Friedhofs. Bei einer Ortsbegehung ist nun deutlich geworden, dass der zunächst dafür vorgesehene Bereich aus vielerlei Gründen im Gremium keine Mehrheit finden würde. In der nunmehr entscheidenden Sitzung fasste Bürgermeister Eric Grabenbauer die Phasen auf dem Weg zur Entscheidungsfindung kurz zusammen.

Der Rathauschef erinnerte an das bei der Klausurtagung im November des vergangenen Jahres diskutierte Vorhaben, im Rahmen einer "Masterplanung" das Friedhofsareal unter Berücksichtigung der sich wandelnden Bestattungsformen "für die Zukunft zu organisieren". Da aber vor der Fertigstellung dieses übergeordneten Plans im Sommer nur noch drei freie Urnengräber vorhanden sind, sollte eine Einzelplanung für ein Urnengrabfeld vorgezogen werden.

Der Bürgermeister stellte die vier vorgeschlagenen Alternativen zur ursprünglichen Planung vor und nahm dazu Stellung. Dass es sich bei der endgültigen Entscheidung über den Standort lediglich noch um eine "reine Geschmackssache" handle, konnte Peter Schmitt (CDU) allerdings "nicht so stehen lassen". Jürgen Berger (SPD) hielt es für wichtig, beim "Ringen um eine Lösung mit der Bevölkerung einig zu sein".

Zu der von ihm kritisierten "Massierung" mit rund 100 Gräbern auf dem zunächst eingeplanten Areal verwies Landschaftsarchitekt Ralf Freiseis vom Planungsbüro Zieger-Machauer auf die mittlerweile reduzierte Fläche der Urnengrabstellen. Gernot Echner (FWV) hielt die von seinem Fraktionskollegen Udo Karoff vorgeschlagene Fläche der ehemaligen Friedhofskapelle als Urnengrabfeld für geeignet.

Eine Kombination mit der ursprünglich ausgesuchten Fläche am Westzugang zum Friedhof, auf der ein anonymes beziehungsweise halbanonymes Grabfeld angelegt werden könnte, bezeichnete er als "sinnvoll". Wolfgang Hannemann (CDU) sah dies auch so.

Die Grünen "verteidigten" die von Bürgermeister Grabenbauer favorisierte Variante sechs des Ursprungsplans: Wolfgang Arnold sprach von den bereits angefallenen Planungskosten von 3000 bis 4000 Euro und der Verpflichtung, die Friedhofsgebühren nicht wesentlich steigen zu lassen. Matthias Köstle wollte "nicht in der Mitte mit dem Masterplan anfangen". Markus Bühler war "völlig perplex nach anfänglicher Befürwortung" durch die anderen Fraktionen und befürchtete: "Durch einen Neuanfang würde man ein halbes Jahr verlieren."

Schließlich beschloss die Ratsversammlung mit acht gegen vier Stimmen, die Fläche am westlichen Friedhofseingang im Rahmen der "Masterplanung" neu zu überplanen. Das neue Urnengrabfeld soll auf der Freifläche im Bereich der ehemaligen Friedhofskapelle als Fortführung eines bereits bestehenden Urnengrabfelds angelegt werden. Hierzu soll der Weg südöstlich der Friedhofskapelle in die Grünfläche hinein verlängert werden, um die Bestattung in diesem Bereich fortzusetzen.