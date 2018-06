Von Klaus Emig

Wiesenbach. Mit der Waldwirtschaft ist es fast schon wie mit der Eier legenden Wollmilchsau. So soll der öffentliche Wald im besonderen Maße dem Gemeinwohl dienen, Schutz und Erholung soll er bieten sowie gleichzeitig die nachhaltig höchstmögliche Leistung wertvollen Holzes erbringen. Dies gleicht der Quadratur des Kreises, kluges Handeln im Forstbereich ist gefragt. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung informierte Manfred Robens, Leiter des Forstbezirks Odenwald, über die "Eigentümerzielsetzung für die Forsteinrichtungserneuerung 2015 im Gemeindewald Wiesenbach" und die damit verbundenen grundlegenden Absichten.

Schon im Januar waren Robens und Revierförster Udo Banspach im Verwaltungsausschuss vorstellig und stellten die aus Sicht des Forstbezirks notwendigen Ziele für eine nachhaltige Waldwirtschaft vor. Für die Schüsselindikatoren wie beispielsweise Walderhaltung, Schutzfunktion sowie Produktions- und Haushaltsfunktionen wurden die Bedeutung und Ziele festgelegt.

Manfred Robens bezifferte den durchschnittlichen Ertrag aus der Bewirtschaftung des Wiesenbacher Gemeindewalds der letzten zehn Jahre auf 36.000 Euro. Drei Viertel des Forsts seien "sehr naturnahe Bestände" mit teilweise hohem Alter.

Die "operationalen Ziele" wurden mit einem Fragenkatalog erarbeitet. Dieser ist gegliedert in die Bereiche Ökologie, Sozialfunktion und Ökonomie. So sollte beispielsweise der Laubbaumanteil nicht mehr als ein Dreiviertel betragen. Zudem sollen Nadelbäume langfristig ein Viertel des Waldes ausmachen. Dies sei aber "mit Aufwand verbunden", so Robens.

Mit dieser Aufteilung sollen "standortgerechte, gemischte und stabile Waldbestände begründet und gepflegt werden". Das Alt- und Totholzkonzept soll auf etwa drei Prozent der Holzbodenfläche umgesetzt werden. Der Wildbestand soll so reguliert werden, dass die natürliche Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutz möglich ist.

Die Naherholung der Bevölkerung ist im Gemeindewald von besonderer Bedeutung. Daraus folgt, dass sich "im Zweifelsfall forstbetriebliche und jagdliche Aspekte der Erholungsfunktion des Waldes unterzuordnen haben".

Die sogenannte Forsteinrichtung dient der mittelfristigen Planung für den Forstbetrieb. Im Turnus von zehn Jahren wird eine Waldinventur durchgeführt und der Vollzug des letzten Plans beurteilt. Bei der Forsteinrichtung wird die Grundausrichtung eines Forstbetriebs überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Den Vorschriften aus dem Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, das eine multifunktionale und nachhaltige Bewirtschaftung fordert, soll so in Wiesenbach entsprochen werden.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewalds erfolgt über das Konzept der "naturnahen Waldwirtschaft". Damit sollen die "Helsinki-Kriterien" optimal erfüllt werden. Sie umfassen die Walderhaltung, die Nutz- und Schutzfunktion, gesunde vitale Waldökosysteme, Artenvielfalt und die Sozial- und Erholungsfunktion.

Darüber hinaus ist der Gemeindewald zertifiziert. Der Waldbesitzer verpflichtet sich nämlich, die Waldbewirtschaftung nach den Standards von PEFC Deutschland e.V., einem internationalen Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung, durchzuführen. Wegen der unterschiedlichen und teilweise konkurrierenden Ziele der Waldbewirtschaftung wurden diese gemeinsam mit dem Forstamt erarbeitet.

Geschlossen stimmten die Ratsmitglieder den im Verwaltungsausschuss erarbeiteten Eigentümerzielsetzungen für die Forsteinrichtungserneuerung 2015 im Gemeindewald Wiesenbach zu.