Wiesenbach. (ke) LED - drei "leuchtende" Buchstaben: Die Licht emittierende Diode hat in der Beleuchtungstechnik eine Art Revolution ausgelöst und wird von Fachleuten gar mit dem Aufkommen des Internets verglichen. Es zeichnet sich ab, dass alle konventionellen Leuchtmittel wie Halogenstrahler, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen von der LED verdrängt werden. Mit einer Brenndauer von bis zu 50.000 Stunden stellt sie gewissermaßen alle anderen Leuchtmittel in den Schatten. Nun soll auch in Wiesenbach diese nachhaltige Art der Lichterzeugung bei der Straßenbeleuchtung im großen Stil Einzug halten.

In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung informierte Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz über die "LED-Konzeption für die Gemeinde Wiesenbach". Für das Jahr 2016 ist die Erneuerung von 137 Leuchten mit hocheffizienter LED-Technik geplant. Der erste Bauabschnitt umfasst die Straßenleuchten, bei denen die Umstellung eine Energieersparnis von weniger als 70 Prozent verspricht. Für diese Umstellung der Straßenbeleuchtung erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 63.350 Euro gemäß dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. In der Ausschreibung zur Auftragsvergabe wurde auch der Austausch von vorhandenen Kunststoffmasten berücksichtigt.

Die verbleibenden Straßenleuchten mit Ausnahme der bereits vorhandenen LED-Beleuchtung am Fuß- und Radweg Biddersbach sowie auf dem Parkplatz des katholischen Kindergartens und der in den vergangenen Jahren auf Natriumdampf umgestellten Straßenleuchten in der Wald- und Panoramastraße sowie im Neubaugebiet "Langenzeller Buckel" sollen 2017 mit LED-Leuchten ausgestattet werden. Aufgrund der zu erwartenden Energieeinsparung von über 70 Prozent für diese Leuchten wird die Gemeinde hierfür einen Zuschuss zur Förderung investiver Klimaschutzmaßnahmen beantragen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Süwag Energie AG, Rheinmünster, mit der LED-Umstellung von 137 Straßenleuchten zu beauftragen.